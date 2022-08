Lynk & Co 01: modello, prezzo, dotazione e foto

La Lynk & Co 01 – nata nel 2021 – è una SUV compatta ibrida plug-in benzina cino-svedese: il marchio è stato creato dal colosso asiatico Geely ma la sede si trova a Göteborg.

Una crossover che vuole rivoluzionare il nostro rapporto con il mondo dell’auto attraverso una formula di abbonamento all-inclusive: 550 euro al mese tutto compreso e la possibilità di disdire quando si vuole. Una soluzione che ha conquistato il pubblico: solo il 4% dei clienti ha infatti optato per l’acquisto tradizionale.

In questa guida all’acquisto della Lynk & Co 01 vi mostreremo nel dettaglio questa ecologica Sport Utility: prezzo, motore, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Lynk & Co 01: le caratteristiche principali

La Lynk & Co 01 è ingombrante fuori (4,54 metri di lunghezza sono tanti per una SUV compatta) quanto spaziosa dentro: i passeggeri posteriori hanno molti centimetri a disposizione.

Il bagagliaio, invece, non è molto sfruttabile quando si abbatte il divano.

Lynk & Co 01: modello e prezzo di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Lynk & Co 01. La SUV compatta cino-svedese è offerta con un solo motore:

un 1.5 turbo tre cilindri ibrido plug-in benzina da 261 CV

Lynk & Co 01 (42.500 euro)

La Lynk & Co 01 è una crossover potente – ma non molto briosa – spinta da un motore turbo a tre cilindri un po’ rumorosetto ai bassi regimi che non brilla alla voce “consumi” in modalità ibrida full quando la batteria è scarica. La Sport Utility asiatica punta più sul comfort che sul piacere di guida ed è supportata da un valido cambio automatico (doppia frizione) a 7 rapporti.

Lynk & Co 01: la dotazione di serie

La dotazione di serie della Lynk & Co 01 è poco personalizzabile (l’unico optional è il gancio traino: 1.040 euro):

Infotainment e connettività

Display touch screen da 12,7″

Display digitale per il conducente da 12,3″

Connettività (accesso a Internet e al cloud)

App di bordo: Apple CarPlay, Android Auto e molte altre

App per smartphone per monitorare e controllare l’auto da remoto

Sistema di navigazione con aggiornamento costante delle mappe

Informazioni in tempo reale su traffico e parcheggi

Aggiornamenti OTA (Over-The-Air) del software dell’auto

Riconoscimento vocale con doppio microfono

Sistema audio Infinity di Harman con 10 altoparlanti

DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Streaming media e vivavoce Bluetooth

Chiave digitale

Accesso e avviamento senza chiave

Journey Camera (telecamera social per l’interno e dashcam registrabile)

Connessioni USB e USB-C, 2 davanti e 2 dietro

Ricarica wireless per cellulari

Telecamera di ausilio al parcheggio a 360 gradi

Telecamera posteriore di ausilio al parcheggio a 90 gradi

SAP+ (parcheggio semi-automatico)

Sistema di allarme con sensori di moto installato in fabbrica

Notifica di furto veicolo con mezzi telematici

Disco rigido interno da 64 GB

Impostazioni personali memorizzate sul cloud

Servizio di condivisione delle auto con la community Lynk & Co

Esterni

Vernice metallizzata e tetto a contrasto

Portellone posteriore controllato elettricamente

Specchietti elettrici riscaldati con impostazioni memorizzabili

Fari LED automatici

Luci adattive di curva

Abbaglianti automatici

Luci esterne di benvenuto e arrivederci

Luci di illuminazione al suolo su tutte le porte

Spoiler tetto

Portapacchi in cromo satinato naturale

Luci di avvicinamento e orientamento con spegnimento temporizzato

Tubo di scarico doppio a vista

Antenna a pinna di squalo

Chiusura automatica della griglia del radiatore superiore

Serbatoio carburante senza tappo

Finestrini acustici in vetro laminato sul lato del conducente e del passeggero

Cerchi in lega da 235/45/20″

2 cavi di ricarica

Interni

Rivestimenti in ECONYL

Sedili anteriori riscaldati

Sedile del conducente con 8 regolazioni e sostegno lombare controllati elettricamente (impostazioni memorizzabili)

Sedile del passeggero con 6 regolazioni manuali

Volante rivestito in pelle con controlli touch per regolatore elettronico di velocità e audio

Sensore di pioggia per il parabrezza

Luce ambiente multicolore

Tetto panoramico

Specchietto retrovisore con funzione antiabbagliamento automatica

Sistema di climatizzazione a 2 zone automatico con controllo remoto dall’app

Vano portaoggetti refrigerato

Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri integrati

Console tunnel con vano portaoggetti chiuso e bracciolo regolabile

Due portabicchieri anteriori nella console tunnel

Attacchi Isofix agli estremi dei sedili posteriori

Sedile posteriore reclinabile e sdoppiabile 60/40

Rete da carico verticale

2 ganci per buste della spesa e 4 ancoraggi per fissare il carico nel bagagliaio

Prese da 12V (una nella zona anteriore e una nell’area di carico)

Sicurezza e assistenza alla guida

5 stelle Euro NCAP

Controllo elettronico della stabilità (ESC)

Controllo attivo dell’imbardata (AYC)

Controllo di trazione e stabilità (STC)

Regolatore elettronico di velocità adattivo (ACC) con Stop & Go (S&G)

Assistenza alla guida nel traffico (TJA)

Rilevamento punto cieco (BSD)

Avviso di veicolo in avvicinamento (CVW)

Avviso traffico sopraggiungente durante la retromarcia (RCTA)

Assistenza al cambio di corsia (LCA)

Ausilio per il mantenimento della corsia (LKA)

Avviso di spostamento di corsia (LDW)

Assistenza alla guida in autostrada (HWA)

Limitatore di velocità automatico (ASVL+)

Riconoscimento dei segnali stradali (TSR)

Monitoraggio dell’attenzione del conducente (DAC)

Freno di emergenza autonomo (AEB)

Avviso di collisione anteriore (FCW)

Frenata assistita (BAS)

Sistema antibloccaggio dei freni (ABS)

Frenata di emergenza (RAB)

Riduzione dello spazio di frenata (RSD)

Ottimizzazione dello spazio di frenata (IBD)

Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD)

Controllo della frenata in curva (CBC)

Frenata post-impatto

Freno di stazionamento elettronico

Ausilio partenza in salita (HSA)

Lynk & Co 01 usata

Le Lynk & Co 01 di seconda mano non convengono: i pochi esemplari disponibili costano come i modelli nuovi.