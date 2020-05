Land Rover Range Rover Velar: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Land Rover Range Rover Velar analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della “trendy” 4×4 inglese: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La Land Rover Range Rover Velar – nata nel 2017 – è una delle Sport Utility più sexy in circolazione: la SUV media britannica a trazione integrale , realizzata sullo stesso pianale della Jaguar F-Pace, è rivolta agli automobilisti attenti all’immagine che amano il design ricercato (degne di nota le maniglie delle portiere a scomparsa).

La Land Rover Range Rover Velar è una SUV tanto ingombrante (4,80 metri di lunghezza, non pochi da gestire nelle manovre di parcheggio) quanto spaziosa.

Land Rover Range Rover Velar: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Land Rover Range Rover Velar. La gamma motori della SUV media “british” è composta da sette unità sovralimentate:

un 2.0 turbo benzina Si4 da 250 CV

un 2.0 biturbo benzina Si4 da 300 CV

un 5.0 V8 a benzina con compressore volumetrico da 549 CV

un 2.0 turbodiesel da 179 CV

un 2.0 biturbodiesel da 241 CV

un 3.0 V6 biturbodiesel da 275 CV

un 3.0 V6 biturbodiesel da 300 CV

Land Rover Range Rover Velar 2.0 Si4 250 CV (da 59.500 euro)

La Land Rover Range Rover Velar 2.0 Si4 250 CV (prezzi fino a 81.900 euro) monta un motore non molto brioso (“0-100” in 7,1 secondi) e piuttosto assetato di benzina.

Land Rover Range Rover Velar 2.0 Si4 300 CV (da 63.100 euro)

La Land Rover Range Rover Velar 2.0 Si4 300 CV (prezzi fino a 85.500 euro) è una SUV comoda, silenziosa e agile nelle curve che – come la sorella minore – non brilla nelle voci “prestazioni” (6,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h) e “consumi“.

Land Rover Range Rover Velar 5.0 V8 (114.260 euro)

La Land Rover Range Rover Velar 5.0 V8 non è solo la variante più sportiva della Sport Utility media britannica ma anche la versione a benzina che ci sentiamo di consigliare. Molte concorrenti offrono però più brio (“0-100” in 4,5 secondi) e un comportamento più agile nel misto stretto.

Land Rover Range Rover Velar 2.0D 180 CV (da 59.500 euro)

La Land Rover Range Rover Velar 2.0D 180 CV (prezzi fino a 81.90o euro) è la versione diesel “base” della 4×4 inglese. Non ha molti CV (179), è un po’ rumorosetta e beve parecchio gasolio.

Land Rover Range Rover Velar 2.0D 240 CV (da 63.800 euro)

La Land Rover Range Rover Velar 2.0D 240 CV (prezzi fino a 86.200 euro) è la variante della SUV media britannica che ci sentiamo di consigliare. Piacevole da guidare nelle curve, ospita sotto il cofano un motore in grado di offrire una spinta corposa ai bassi regimi che potrebbe cavarsela meglio nelle voci “brio” (7,4 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari) e “comfort“.

Land Rover Range Rover Velar 3.0D V6 275 CV (da 66.200 euro)

La Land Rover Range Rover Velar 3.0D V6 275 CV (prezzi fino a 89.600 euro) monta un motore ricco di coppia (625 Nm) contraddistinto da una spinta interessante ai bassi regimi. La grinta non è il suo punto di forza (“0-100” in 7 secondi), così come il comfort e i consumi…

Land Rover Range Rover Velar 3.0D V6 300 CV (da 68.000 euro)

La Land Rover Range Rover Velar 3.0D V6 300 CV (prezzi fino a 91.400 euro) è la versione diesel più grintosa della SUV inglese ma è meno scattante delle concorrenti: 6,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Migliorabili i consumi.