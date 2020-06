Lamborghini Huracán: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste due guide all’acquisto della Lamborghini Huracán – una relativa alla variante coupé , l’altra alla Spyder – analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino del modello più “accessibile” del marchio del Toro: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La Lamborghini Huracán Performante non è più in commercio: il motore da 640 CV e molte componenti di quella che era la variante più cattiva della Huracán pre-restyling sono ora presenti sull’attuale EVO a trazione integrale.

Lamborghini Huracán Spyder: le caratteristiche principali

La Lamborghini Huracán Spyder – nata nel 2015 – è la variante scoperta della Huracán: disponibile – come la “cugina” chiusa – a trazione posteriore o integrale, monta una capote in tela che si ripiega in 17 secondi anche in movimento (fino a una velocità di 50 km/h).