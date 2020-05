Kia Sportage: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Kia Sportage analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility asiatica: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La quarta serie della Kia Sportage è una delle SUV compatte più ingombranti in commercio (quattro metri e mezzo di lunghezza) ma anche una delle più spaziose per i passeggeri.

La Kia Sportage GT Line Plus – ricca ma cara – costa 2.750 euro più della GT Line a parità di motore e aggiunge:

Gli allestimenti della Kia Sportage sono cinque: Urban , Business Class, Style, GT Line e GT Line Plus.

La Kia Sportage 1.6 CRDI 136 CV Mild Hybrid ( prezzi fino a 40.000 euro) è la versione ibrida della SUV coreana che ci sentiamo di consigliare. Agile nelle curve ma povera di cavalli, regala consumi bassi in città (un po’ altini, però, quando si preme più a fondo il pedale dell’acceleratore).

La Kia Sportage 1.6 ECOGPL ( prezzi fino a 29.750 euro) – variante a GPL della crossover asiatica – ospita sotto il cofano un motore silenzioso, abbastanza parco nei consumi e con una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto. Una Sport Utility che punta più sul comfort che sul piacere di guida poco briosa (“0-100” in 11,5 secondi), non molto brillante ai bassi regimi e povera di cavalli (126) e di coppia (145 Nm).

Kia Sportage: gli optional

La dotazione di serie della Kia Sportage andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (750 euro). Sulla versione Urban aggiungeremmo il Comfort Pack (500 euro: climatizzatore automatico bi-zona, sensore pioggia, sedile passeggero regolabile in altezza e specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, riscaldati e con indicatori di direzione LED integrati) mentre sulla Style ci vorrebbe il Techno & Safety Pack (1.250 euro: sistema di assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento vetture e pedoni FCA, Smart Key con Start Button e retrovisore interno elettrocromatico ECM).

Il Panorama Sunroof Pack (1.000 euro: tetto panoramico apribile elettricamente e illuminazione interna e bagagliaio a LED) starebbe bene sulla GT Line mentre sulla GT Line Plus ci vorrebbe il Lounge Pack (1.500 euro: sedili anteriori e posteriori riscaldabili, sedili anteriori ventilati, sedili in pelle nera con cuciture rosse e volante in pelle riscaldabile).

Kia Sportage usata

La quarta generazione della Kia Sportage è molto richiesta sul mercato dell’usato: per i primi esemplari del 2016 a trazione anteriore della SUV coreana dotati del motore 1.7 turbodiesel CRDI da 115 CV bastano meno di 13.000 euro.