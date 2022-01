Hyundai Kona: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La Hyundai Kona – nata nel 2017 e sottoposta a un restyling nel 2021 – è una piccola SUV coreana disponibile a trazione anteriore o integrale. In queste due guide all’acquisto della Hyundai Kona – una relativa alla variante “normale” e l’altra alla Electric – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility asiatica: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto della Hyundai Kona

Hyundai Kona: le caratteristiche principali La Hyundai Kona è una “baby” crossover costruita con cura che presenta alti e bassi alla voce “praticità”: l’abitacolo offre tanto spazio alle gambe e alla testa dei passeggeri posteriori ma il divano è un po’ troppo stretto per accogliere comodamente tre persone. Il bagagliaio, poi, non è molto ampio.

Hyundai Kona: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Hyundai Kona. La gamma motori della piccola SUV coreana è composta da cinque unità: un 1.0 turbo tre cilindri a benzina T-GDI da 120 CV

un 2.0 turbo benzina T-GDI da 280 CV

un 1.0 turbo tre cilindri mild hybrid a benzina T-GDI 48V da 120 CV

un 1.6 ibrido benzina da 141 CV

un 1.6 turbodiesel mild hybrid CRDI 48V da 136 CV Hyundai Kona 1.0 T-GDI (da 22.250 euro) La Hyundai Kona 1.0 T-GDI (prezzi fino a 25.150 euro) è la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare. Le prestazioni, però, non sono il suo forte: 11,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Hyundai Kona 2.0 T-GDI (42.500 euro) La Hyundai Kona 2.0 T-GDI è la versione più sportiva della piccola SUV coreana e ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbo benzina T-GDI da 280 CV. Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V (da 23.600 euro) La Hyundai Kona 1.0 T-GDI 48V (prezzi fino a 26.500 euro) è la variante ibrida che ci sentiamo di consigliare. La crossover mild hybrid benzina asiatica è leggermente più pesante della “cugina” a benzina per via della batteria ma per quanto riguarda il resto è simile: un mezzo non molto agile nelle curve spinto da un motore povero di coppia e rumorosetto a freddo. Hyundai Kona HEV (da 27.400 euro) La Hyundai Kona HEV (prezzi fino a 33.000 euro) è la variante ibrida benzina (full hybrid) della piccola Sport Utility coreana. Una vettura che punta più sul comfort e sull’efficienza – il motore, silenziosissimo, regala consumi contenuti: 20 km/l dichiarati – che sul piacere di guida: la spinta ai bassi regimi è migliorabile, così come il brio. Hyundai Kona 1.6 CRDI 48V (da 25.400 euro) La Hyundai Kona 1.6 CRDI 48V è la variante mild hybrid diesel della baby crossover coreana e monta un motore 1.6 turbodiesel “ibrido leggero” da 136 CV.

Gli allestimenti della Hyundai Kona Gli allestimenti della Hyundai Kona sono sette: XTech, XLine, NLine, HEV XTech, HEV XLine, HEV XClass e N Performance. Hyundai Kona XTech La Hyundai Kona XTech – l’allestimento che ci sentiamo di consigliare – ha un prezzo interessante ma una dotazione di serie povera: Sicurezza 6 Airbag (anteriori, laterali, a tendina)

Antifurto con Immobilizer

Sistema di assistenza alla partenza in salita (H.A.C.)

Sistema di controllo della stabilità (E.S.P.)

Sistema di controllo della velocità in discesa (D.B.C.)

Sistema di frenata anti bloccaggio (A.B.S.)

Sistema di monitoraggio pressione gomme (T.P.M.S.)

Hyundai SmartSense (sistema di mantenimento al centro della corsia L.F.A., sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli F.C.A. e sistema di rilevamento della stanchezza del conducente D.A.W.) Meccanica Sistema ISG “Idle Stop&Go System” Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 16″ con pneumatici 205/60 R16

Kit gonfiaggio pneumatici Esterni Barre portatutto longitudinali

Griglia frontale, modanature e passaruota neri

Indicatori di direzione a LED integrati negli specchietti

Luci diurne e di posizione a LED

Maniglie e specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente Interni e comfort Attacchi Isofix

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione safety

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Climatizzatore manuale

Cluster Supervision da 4,2″ TFT LCD

Cruise control

Drive Mode Select (solo 48V)

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Presa ausiliaria 12V (plancia)

Sedile guidatore con supporto lombare elettrico

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40

Sedili anteriori regolabili in altezza

Sedili rivestiti in tessuto

Sensore crepuscolare

Sensori di parcheggio posteriori

Volante regolabile in altezza Audio/telematica Bluetooth con riconoscimento vocale

Comandi audio al volante

Multimedia system – touchscreen da 8″ con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e retrocamera

Radio DAB con 6 speakers

Presa USB anteriore per la ricarica Hyundai Kona XLine La Hyundai Kona XLine – ricca ma cara – costa 1.700 euro più della XTech a parità di motore e aggiunge: Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 17″ con pneumatici 215/55 R17 Esterni Fari anteriori Full LED

Fari posteriori a LED

Fendinebbia anteriori

Modanature laterali e finiture delle portiere in colore grigio scuro

Passaruota e fascia paracolpi laterale di colore grigio scuro con inserti silver

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

Vetri posteriori oscurati Interni e comfort Climatizzatore automatico

Cluster Supervision – Quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 10,25″

Freno di stazionamento elettrico

Ambient light

Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key

Sensore pioggia

Specchietto retrovisore elettrocromico Audio/telematica Caricatore wireless per smartphone

Presa USB posteriore per la ricarica Hyundai Kona NLine La Hyundai Kona NLine – non molto ricca – costa 1.200 euro più della XLine a parità di motore e aggiunge: Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 18″ con pneumatici 235/45 R18 Esterni Design sportivo N Line

Passaruota e fascia paracolpi laterale in colore carrozzeria Niente fendinebbia anteriori Interni e comfort Pedaliera sportiva

Interni N Line con finiture dedicate Hyundai Kona HEV XTech La dotazione di serie della Hyundai Kona HEV XTech comprende: Sicurezza 6 Airbag

Antifurto con Immobilizer

H.A.C.

E.S.P.

A.B.S.

T.P.M.S.

Hyundai SmartSense Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 16″ con pneumatici 205/60 R16

Kit gonfiaggio pneumatici Esterni Barre portatutto longitudinali

Griglia frontale, modanature e passaruota neri

Indicatori di direzione a LED integrati negli specchietti

Luci diurne e di posizione a LED

Maniglie e specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente Interni e comfort Attacchi Isofix

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione safety

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Climatizzatore automatico

Cluster Supervision da 4,2″ TFT LCD

Cruise control

Drive Mode Select

Freno di stazionamento elettrico

Paddle al volante

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Presa ausiliaria 12V (plancia)

Sedile guidatore con supporto lombare elettrico

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40

Sedili anteriori regolabili in altezza

Sedili rivestiti in tessuto

Sensore crepuscolare

Sensori di parcheggio posteriori

Volante regolabile in altezza Audio/telematica Bluetooth con riconoscimento vocale

Comandi audio al volante

Multimedia system

Radio DAB con 6 speakers

Presa USB anteriore per la ricarica Hyundai Kona HEV XLine La Hyundai Kona HEV XLine costa 1.800 euro più della XTech e aggiunge: Esterni Fari anteriori Full LED

Fari posteriori a LED

Fendinebbia anteriori

Modanature laterali e finiture delle portiere in colore grigio scuro

Passaruota e fascia paracolpi laterale di colore grigio scuro con inserti silver

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

Vetri posteriori oscurati Interni e comfort Cluster Supervision – Quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 10,25″

Luci d’ambiente

Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key

Sensore pioggia

Sensori di parcheggio anteriori

Specchietto retrovisore elettrocromico Audio/telematica Caricatore wireless per smartphone

Presa USB posteriore per la ricarica Hyundai Kona HEV XClass La Hyundai Kona HEV XClass – ricca ma cara – costa 3.800 euro più della XLine e aggiunge: Sicurezza Hyundai SmartSense (Blind Spot Collision Avoidance B.C.A., Highway Driving Assist H.D.A., Intelligent Speed Limit Warning I.S.L.W., Rear Cross Traffic Collision Avoidance R.C.C.A., sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli F.C.A. e Smart Cruise Control S.C.C.) Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 18″ con pneumatici 225/45 R18 Interni e comfort Head-up display

Sedili rivestiti in pelle

Sedili anteriori riscaldabili Audio/telematica Krell Premium Sound System – Sistema audio a 8 canali con subwoofer e amplificatore esterno

Sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 10.25″ con Connettività Apple CarPlay e Android Auto via cavo

Servizi telematici Bluelink Hyundai Kona N Performance La dotazione di serie della Hyundai Kona N Performance comprende: Sicurezza 6 Airbag

Immobilizer

H.A.C.

E.S.P.

A.B.S.

T.P.M.S.

Hyundai SmartSense (B.C.A., R.C.C.A., F.C.A., I.S.L.W., sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti H.B.A. e L.F.A.) Meccanica Controllo elettronico delle sospensioni

Launch control

Rev matching

Sistema ISG

Differenziale elettronico a slittamento limitato Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera forgiati da 19″ con pneumatici Pirelli PZero 235/40 R19 Esterni Luci diurne e di posizione a LED

Fari Full LED

Luci posteriori a LED

Luce di stop triangolare a LED

Indicatori di direzione integrati negli specchietti

Doppio scarico con finiture cromate

Specchietti retrovisori di colore nero lucido regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

Vetri posteriori oscurati

Barre longitudinali Interni e comfort Climatizzatore automatico bi-zona

Cluster Supervision – Quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 10,25″

Head up display

Drive mode select: Normal, Eco, Sport, N, N Custom

Pulsante d’avviamento Start Button con Smart Key

Ambient Light

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

Pedaliera in metallo

Sedili rivestiti in pelle e tessuto scamosciato

Sedili anteriori con regolazione elettrica

Sedili anteriori riscaldabili e ventilati

Sedili posteriori riscaldabili

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40

Sensore crepuscolare

Sensore pioggia

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Specchietto retrovisore elettrocromico

Volante sportivo a tre razze rivestito in pelle traforata e riscaldabile

Palette al volante Audio/telematica Bluetooth con riconoscimento vocale

Caricatore wireless per smartphone

Comandi audio al volante

Sistema di navigazione con display TFT LCD da 10.25″ con retrocamera e connettività Apple CarPlay/Android Auto

Servizi telematici Bluelink

Hyundai Kona: gli optional La dotazione di serie delle Hyundai Kona XLine e NLine andrebbe a nostro avviso arricchita con due optional fondamentali: il Safety Pack (500 euro per le varianti con cambio manuale con sensori di parcheggio anteriori, Blind Spot Collision Warning B.C.W. e Rear Cross Traffic Collision Warning R.C.C.W. e 950 euro per le automatiche con sensori di parcheggio anteriori, Blind Spot Collision Avoidance B.C.A., Rear Cross Traffic Collision Avoidance R.C.C.A. e Smart Cruise Control S.C.C.) e il Techno Pack. Quest’ultimo pacchetto costa 1.200 euro e comprende il sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 10.25″ con connettività Apple CarPlay e Android Auto via cavo, i servizi telematici Bluelink, il Krell Premium Sound System e l’I.S.L.W.). Per averlo bisogna però acquistare obbligatoriamente il Safety Pack e, a seconda della versione, lo Style Pack sulla XLine (1.000 euro: tetto a contrasto colore Phantom Black e cerchi in lega leggera da 18″ con pneumatici 235/45 R18) o il tetto a contrasto Phantom Black sulla NLine (600 euro). Sulla Hyundai Kona N Performance ci vorrebbe la vernice metallizzata (700 euro) mentre sulla HEV XClass ci vorrebbe il Premium Pack (650 euro: sedili anteriori con regolazione elettrica e volante riscaldabile). Le foto della Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric: le caratteristiche principali La Hyundai Kona Electric – variante elettrica della piccola SUV coreana – è una crossover a emissioni zero piuttosto ingombrante per la categoria (4,21 metri di lunghezza) che si differenzia dalle “sorelle” termiche per un frontale esteticamente meno riuscito (che le dona un aspetto più “cheap”) e per qualche millimetro di spazio in meno a disposizione nella zona della testa di chi si accomoda dietro. Lo spazio per le gambe è sempre interessante mentre il bagagliaio – discreto se si considerano le altre baby Sport Utility a batteria in commercio – è poco sfruttabile quando si abbattono i sedili posteriori.

Hyundai Kona Electric: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Hyundai Kona Electric, ricaricabile in corrente alternata solo fino a 10,5 kW. La gamma motori della piccola SUV coreana a emissioni zero – non molto agile nelle curve per via del peso elevato – è composta da due unità elettriche: un motore elettrico da 136 CV

un motore elettrico da 204 CV Hyundai Kona Electric 39 kWh (da 36.100 euro) La Hyundai Kona Electric 39 kWh (prezzi fino a 40.650 euro) – la versione che ci sentiamo di consigliare – è una crossover comoda, silenziosa, efficiente e ricca di coppia. Il brio non è però il suo punto di forza: “0-100” in 9,7 secondi. Hyundai Kona Electric 64 kWh (da 45.250 euro) La Hyundai Kona Electric 64 kWh (prezzi fino a 49.850 euro) – ricaricabile in corrente continua fino a 100 kW come la “cugina” da 39 kWh – può vantare una lunga autonomia (484 km) e prestazioni sportive: 7,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Gli allestimenti della Hyundai Kona Electric Gli allestimenti della Hyundai Kona Electric sono tre: XTech City, XLine e XClass. Hyundai Kona Electric XTech City La dotazione di serie – un po’ povera – della Hyundai Kona Electric XTech City comprende: Sicurezza 6 Airbag

Antifurto con radiocomando a distanza e Immobilizer

H.A.C.

E.S.P.

A.B.S.

T.P.M.S.

Hyundai SmartSense (F.C.A., L.K.A., L.F.A. e D.A.W.) Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 17″ con pneumatici 215/55 R17

Kit gonfiaggio pneumatici Esterni Barre portatutto longitudinali

Luci anteriori e posteriori alogene

Luci diurne a LED

Maniglie e specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria

Presa per ricarica veloce (DC 50/100 kW)

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Antenna “shark fin” Interni e comfort Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Cavo di ricarica d’emergenza

Climatizzatore automatico

Cluster SuperVision – Quadro strumenti LCD a colori ad alta definizione da 10.25″

Cruise Control con limitatore di velocità

Drive Mode Select (Eco/Normal/Sport)

Freno di stazionamento elettrico

Paddle al volante per frenata rigenerativa

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza

Presa ausiliaria 12V (plancia)

Pulsante d’avviamento “Start Button” con Smart Key

Sedile guidatore con supporto lombare elettrico

Sedile guidatore regolabile in altezza

Sedile posteriore abbattibile con modulo 60:40

Sedili rivestiti in tessuto

Sensore crepuscolare

Sensore pioggia

Sensori di parcheggio posteriori

Vano portaocchiali centrale Audio/telematica 6 speakers

Bluetooth

Comandi audio al volante

Multimedia System

Radio con ricezione DAB

eCall Hyundai Kona Electric XLine La Hyundai Kona Electric XLine – l’allestimento che ci sentiamo di consigliare grazie all’ottimo rapporto prezzo/dotazione – costa 4.550 euro più della XTech City e aggiunge: Sicurezza Hyundai SmartSense (F.C.A., S.C.C. e H.B.A.) Esterni Fari anteriori Full LED

Fari posteriori LED

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente

Vetri posteriori oscurati Interni e comfort Sensori di parcheggio anteriori

Retrovisore interno elettrocromico

Climatizzatore automatico con pompa di calore

Caricatore di bordo da 10.5 kW

Ambient Light Audio/telematica Caricatore wireless per smartphone

Presa USB posteriore Hyundai Kona Electric XClass La Hyundai Kona Electric XClass costa 4.600 euro più della XLine e aggiunge: Sicurezza Hyundai SmartSense (B.C.C.A., R.C.C.A., I.S.L.W. e H.D.A.) Interni e comfort Head-up display

Sedili rivestiti in pelle e tessuto

Sedili anteriori regolabili elettricamente

Sedili anteriori riscaldabili

Volante riscaldato Audio e telematica Sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 10,25″ con connettività Apple CarPlay e Android Auto via cavo

Servizi telematici Bluelink

Krell Premium Sound System