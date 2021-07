Honda NSX: modello, prezzo, dotazione e foto

La coupé giapponese regala prestazioni pazzesche ma è un po’ troppo rigida di sospensioni per essere considerata una Gran Turismo a tutti gli effetti. Il sound, inoltre, non è dei più cattivi…

La Honda NSX ospita sotto il cofano un motore 3.5 V6 biturbo benzina da 507 CV abbinato a un’unità elettrica da 47 CV e a due propulsori elettrici anteriori in grado di generare una potenza complessiva di 74 CV. Il risultato finale? Una power unit da 581 CV e 646 Nm di coppia che permette alla sportiva asiatica di raggiungere una velocità massima di 308 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 3,6 secondi.

Honda NSX: gli optional

La dotazione di serie della Honda NSX andrebbe a nostro avviso arricchita solo con la vernice metallizzata (1.000 euro).

Honda NSX usata

La seconda serie della Honda NSX è introvabile usata: non sono d’altronde molti gli esemplari venduti in Italia.

Honda NSX 1990

La prima generazione della Honda NSX – prodotta dal 1990 al 2005 e commercializzata nel nostro Paese dal 1991 al 2001 – viene svelata al Salone di Chicago del 1989 e monta un motore 3.0 V6 da 274 CV. Caratterizzata da una ridotta altezza da terra e da un telaio irrigidito grazie ai consigli di un “collaudatore” d’eccezione (un certo Ayrton Senna), viene affiancata nel 1995 dalla versione targa T mentre le modifiche del 1997 portano un propulsore 3.2 da 280 CV.

Honda NSX R

La Honda NSX R del 1992 – anche nota come Type-R – è una versione ancora più grintosa della prima serie della supercar giapponese. Prodotta in soli 483 esemplari riservati al mercato nipponico, si distingue dalla variante “standard” per il peso ridotto di circa 120 kg e per l’assetto più focalizzato sull’uso in pista.