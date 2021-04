L’elenco delle dieci grandi SUV diesel più interessanti in commercio comprende soprattutto vetture tedesche, anche se non mancano proposte provenienti da altre nazioni.

In questa guida all’acquisto troverete dieci Sport Utility molto diverse tra loro (anche nel prezzo ) accomunate dalle dimensioni esterne ingombranti, dalla trazione integrale e dalla presenza di un propulsore a gasolio.

Le grandi SUV diesel stanno sparendo dalla circolazione a causa dei sempre più severi blocchi del traffico ma restano la soluzione ideale per gli automobilisti facoltosi alla ricerca di praticità che percorrono molti chilometri.

L’ Audi SQ7 TDI sport attitude è la variante diesel più esclusiva della seconda generazione della Q7 : la grande SUV tedesca – la proposta più costosa tra quelle presenti in questa guida all’acquisto – condivide il pianale con la A8 e la Q8 e offre un mix perfetto tra comfort e sportività.

Il motore 2.0 turbodiesel da 231 CV regala consumi bassissimi per la categoria: 14,3 km/l dichiarati.

La Ford Edge 2.0 EcoBlue 238 CV Vignale – variante più esclusiva della grande SUV statunitense – è una crossover non troppo ingombrante che condivide il pianale con altri modelli della Casa dell’Ovale Blu ( Mondeo , S-Max e Galaxy).

La crossover tricolore presenta qualche imprecisione di troppo nelle finiture e non offre molto spazio alla testa dei passeggeri posteriori più alti.

Il motore ? Un 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 330 CV, lo stesso montato dalla GLE Coupé e dalla GLS analizzate in questa guida all’acquisto.

La Mercedes GLE 400 d Premium Plus – variante a gasolio più esclusiva della seconda generazione della grande SUV tedesca – è, secondo noi, una delle crossover “premium” a gasolio più interessanti in commercio.

Il motore 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 330 CV è lo stesso propulsore montato dalla GLE e dalla GLS presenti in questa guida all’acquisto.

La Mercedes GLE Coupé 400 d Ultimate – versione più costosa della seconda generazione della grande SUV sportiva della Stella – può vantare, come la GLE “standard”, un divano largo a sufficienza per accogliere comodamente tre passeggeri.

Mercedes GLS 400 d Premium Plus – 105.169 euro

La Mercedes GLS 400 d Premium Plus – variante diesel più raffinata della grande SUV della Stella – è un’elegante crossover caratterizzata da finiture curatissime spinta dallo stesso motore 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 330 CV già visto sotto il cofano della GLE e della GLE Coupé presenti in questa guida all’acquisto.

Poco agile nelle curve a causa del peso elevato e delle dimensioni esterne ingombranti (5,21 metri di lunghezza), offre un mare di spazio alle gambe dei passeggeri posteriori mentre il bagagliaio non è molto ampio con i sedili della terza fila occupati.