Grandi SUV a benzina: 10 proposte

Le grandi SUV a benzina sono una razza in via d’estinzione: le crossover più lunghe di 4,80 metri – acquistate principalmente da chi ha bisogno di spazio e percorre molti chilometri per lavoro o per piacere – sono sempre più elettrificate e i modelli a ciclo Otto “puri” si contano sulle dita di due mani.

In questa guida all’acquisto troverete dieci Sport Utility a benzina (una per marca) molto diverse tra loro accomunate dal fatto di avere la trazione integrale e un propulsore “non ibrido” sotto il cofano.

L’elenco delle dieci grandi SUV a benzina più interessanti in commercio comprende soprattutto modelli tedeschi, anche se non mancano proposte provenienti da altre nazioni.