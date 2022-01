L’elenco delle dieci grandi station wagon ibride 2.0 comprende soprattutto vetture tedesche, anche se non mancano veicoli provenienti da altre nazioni. Scopriamoli insieme.

La tecnologia ibrida è arrivata anche nel segmento delle ammiraglie familiari: in questa guida all’acquisto troverete dieci proposte ibride (mild o full) spinte da un motore 2.0 benzina o diesel.

L’ Audi A6 Avant 40 TFSI Business Plus è la variante mild hybrid benzina della quinta generazione della A6 station wagon.

La grande station wagon ibrida leggera teutonica – comoda e silenziosa nei lunghi viaggi come le altre versioni analizzate in questa guida all’acquisto – monta un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid TDI da 204 CV.

L’ Audi A6 Avant 40 TDI Business Plus – variante mild hybrid a gasolio dell’elegante familiare dei quattro anelli – è una vettura perfetta per i macinatori di chilometri che cercano il massimo comfort.

La familiare off-road di Ingolstadt può vantare – come le cugine “normali” – un divano posteriore ampio che accoglie comodamente tre passeggeri e un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid TDI da 204 CV (lo stesso della A6 Avant ibrida light a gasolio) ricco di coppia.

L’ Audi A6 allroad 40 TDI – variante della station ibrida dei quattro anelli che strizza l’occhio al mondo delle SUV – è la proposta più costosa tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto .

Il motore – un 2.0 turbo mild hybrid benzina da 184 CV – è il meno potente tra quelli analizzati in questa guida all’acquisto .

Il motore 2.0 turbodiesel mild hybrid da 190 CV è perfetto per i macinatori di chilometri e regala consumi bassissimi: 20 chilometri con un litro dichiarati.

La BMW 520d 48V Touring Business – variante mild hybrid a gasolio della lussuosa familiare tedesca a trazione posteriore – è, a nostro avviso, la migliore grande station wagon ibrida in commercio.

Meno ingombrante delle rivali (4,87 metri) e agile nelle curve grazie al peso relativamente contenuto, ospita sotto il cofano un motore 2.0 ibrido (full hybrid) benzina da 187 CV carente di coppia e di brio ai bassi regimi e poco pimpante. Le concorrenti offrono più spazio per le gambe ai passeggeri posteriori e cambi automatici migliori: la trasmissione CVT non è il massimo…

La Ford Mondeo SW Vignale – variante station wagon più lussuosa della “berlinona” ibrida statunitense arrivata alla quarta generazione – è la proposta più accessibile tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto.

Il bagagliaio ha una capienza non eccezionale (se paragonata a quanto offerto dalla concorrenza) e la dotazione di serie presenta alcune lacune: mancano ad esempio gli airbag per le ginocchia del guidatore.

Le finiture presentano qualche imprecisione di troppo nelle zone più nascoste dell’abitacolo e il motore – un 2.0 turbo mild hybrid benzina – è ricco di cavalli (211), pronto ai bassi regimi e abbinato a un eccellente cambio automatico (convertitore di coppia) a 9 rapporti. Non eccezionali i consumi.

Volvo V90 Cross Country B4 (d) Business Pro - 65.100 euro

La Volvo V90 Cross Country B4 (d) Business Pro – variante mild hybrid diesel della grande familiare scandinava a trazione integrale che strizza l’occhio al mondo delle SUV – monta un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid B4 (d) da 197 CV.

Poco agile nelle curve per via del peso considerevole e dell’assetto rialzato, offre – come la cugina “normale” – tanto spazio nella zona della testa dei passeggeri posteriori.