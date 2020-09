Ford Kuga: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Ford Kuga analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della crossover dell’Ovale Blu, una delle migliori proposte del segmento: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La terza serie della Ford Kuga è una SUV compatta molto ingombrante (oltre 4,60 metri di lunghezza non sono pochi da gestire) perfetta per chi cerca praticità: l’abitacolo spaziosissimo è impreziosito dai sedili posteriori scorrevoli .

La Ford Kuga 2.5 Plug In Hybrid ( prezzi fino a 45.250 euro) – l’unica versione ibrida plug-in della SUV compatta dell’Ovale Blu – regala consumi contenuti nonostante il peso elevato (che incide negativamente sul divertimento nelle curve). Il motore aspirato – carente di coppia, poco vivace e rumorosetto – è abbinato a un cambio automatico a variazione continua non molto reattivo.

La Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid ( prezzi fino a 39.000 euro) è l’unica variante mild hybrid della crossover a stelle e strisce ma non beneficia dell’ Ecobonus e non brilla alla voce “consumi“. Si riscatta però con un propulsore potente (150 CV), ricco di coppia (370 Nm), vivace e pronto ai bassi regimi.

La Ford Kuga 1.5 EcoBoost 120 CV – variante più accessibile della SUV compatta “yankee” – ospita sotto il cofano un motore poco potente e non molto scattante.

Ford Kuga: gli optional

La dotazione di serie della Ford Kuga andrebbe a nostro avviso arricchita con il Co-Pilot Pack (1.000 euro: Adaptive Cruise control – con Stop & Go e Traffic Jam su versioni cambio automatico, Speed Sign Recognition, monitoraggio della stanchezza del conducente, BLIS, Active Park Assist, telecamera anteriore e posteriore e door edge protector).

Sulle versioni Titanium e Titanium X aggiungeremmo la vernice metallizzata (750 euro), che andrebbe acquistata anche sulle varianti ST-Line (insieme al Technology Pack: 1.500 euro, fari anteriori Quad LED adattivi e predittivi e head up display) e ST-Line X (insieme al tetto panoramico apribile: 1.250 euro). Quest’ultimo accessorio starebbe bene anche sulla Vignale (1.500 euro).

Ford Kuga usata

La terza generazione della Ford Kuga è arrivata nei listini da poco tempo e per questo motivo non è facile trovare esemplari di seconda mano. Per quanto riguarda gli sconti sul nuovo, invece, alcuni concessionari vendono la versione “base” 1.5 EcoBoost 120 CV a meno di 23.000 euro.

Ford Kuga dimensioni

La Ford Kuga è lunga da 4,61 a 4,63 metri a seconda della versione, larga 1,88 metri e alta da 1,67 a 1,69 metri.