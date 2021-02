Ford Explorer: modello, prezzo, dotazione e foto

La Ford Explorer – nata nel 2020 – è una grande SUV ibrida plug-in benzina statunitense a trazione integrale con 7 posti.

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio il listino dell’ingombrante ed ecologica Sport Utility “yankee”: prezzo, motore, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Ford Explorer: le caratteristiche principali

Negli USA la Ford Explorer è commercializzata dal 1991 ed è arrivata alla sesta generazione ma è la prima volta che questa spaziosissima crossover dell’Ovale Blu è acquistabile attraverso i canali ufficiali dagli automobilisti italiani. I clienti non hanno molta possibilità di scelta: un solo motore (un ibrido plug-in benzina che garantisce prestazioni pazzesche – “0-100” in 6 secondi netti – e un’autonomia di 48 km in modalità elettrica) e un unico allestimento (ST-Line).

Ford Explorer: la dotazione di serie

La dotazione di serie della Ford Explorer comprende:

Cerchi in lega “Machined Aluminium” da 20″

Battitacco ST-Line

Luci Ambient interne

Climatizzatore automatico tri-zona

Volante in pelle con cuciture rosse e leve cambio al volante

Sedili sportivi in pelle con impunture rosse

Regolazione elettrica a 10 vie sedili anteriori

Sedili anteriori climatizzati

Sedili posteriori (seconda fila) riscaldati

Sedili seconda fila Power Assist

Sedili terza fila Power Fold

Consolle centrale

Hands Free liftgate (apertura automatica portellone)

Easy fuel

Luci LED anteriori e posteriori

Privacy glasses

Barre longitudinali al tetto

Specchietti retrovisori esterni elettrici, ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato e con memoria

Active Park Assist 2.0

Sospensioni sportive

Cambio automatico a 10 marce con e-shifter

Wireless charger

Keyfree System

Telecamera 360 gradi con split view e pulitura automatica

Sistema monitoraggio pressione pneumatici

My Key

Allarme perimetrale

Ford Co-Pilot Assist 2

BLIS con Cross Traffic Alert

Cruise control adattivo con Stop&Go e Traffic Jam

Riconoscimento segnali stradali

Lane Keeping System

Pre-collision Assist con frenata automatica d’emergenza e riconoscimento ciclisti e pedoni

Accensione automatica dei fari

Sensore pioggia

Cancellazione rumori esterni

Cruscotto digitale 12,3″

B&O Sound System con 14 altoparlanti e 1.000 watt e DAB, SYNC 3

Schermo touch centrale da 10,1″

Touch Navigation System

FordPass Connect

Sbrinatore rapido parabrezza

Terrain Management System

Advance Trac con RSC Roll Stability Control

Ruotino di scorta

Tetto panoramico apribile

Ford Explorer: modello e prezzo di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche della Ford Explorer. La grande SUV americana è disponibile con un solo motore:

un 3.0 V6 biturbo ibrido plug-in benzina da 457 CV

Ford Explorer (81.000 euro)

La Ford Explorer ospita sotto il cofano un motore 3.0 V6 biturbo benzina da 350 CV abbinato a un’unità elettrica da 100 CV. La voluminosa – oltre cinque metri di lunghezza, impegnativi da gestire in città – Sport Utility dell’Ovale Blu va forte come una sportiva ma il comportamento stradale è maggiormente orientato verso il comfort.

Ford Explorer: gli optional

La dotazione di serie della Ford Explorer andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (950 euro), unico optional disponibile insieme alla vernice fashion e a quella premium.

Ford Explorer usato

Se siete interessati all’acquisto di una Ford Explorer al momento non conviene puntare sull’usato: i pochissimi esemplari di seconda mano costano infatti poco meno del prezzo previsto dalle promozioni sul nuovo della Casa dell’Ovale Blu (67.250 euro).

Ford Explorer interni

La Ford Explorer è una SUV perfetta per chi cerca la massima versatilità: sette posti veri con i sedili della seconda fila reclinabili, regolabili in avanti/indietro e scorrevoli in avanti per un facile accesso alla terza fila. Senza dimenticare il bagagliaio immenso impreziosito dal portellone posteriore ad apertura elettrica e dal sistema Easy Fold Seats con funzione Power Raise che consente di abbattere i sedili della seconda e della terza fila semplicemente premendo un pulsante.