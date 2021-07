Fiat Panda: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Fiat Panda vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della “segmento A” piemontese sviluppata sullo stesso pianale della 500: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Fiat Panda: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Fiat Panda. La gamma motori della terza generazione della citycar torinese è composta da quattro unità:

un 0.9 turbo bicilindrico benzina TwinAir da 85 CV

un 1.2 a GPL da 69 CV

un 0.9 turbo bicilindrico metano TwinAir Natural Power da 70 CV

un 1.0 tre cilindri mild hybrid benzina da 70 CV

Fiat Panda TwinAir Turbo (da 17.500 euro)

La Fiat Panda TwinAir Turbo (prezzi fino a 19.900 euro) – disponibile esclusivamente a trazione integrale – è la versione a benzina della “segmento A” piemontese. L’agilità nelle curve non è il suo punto di forza.

Fiat Panda EasyPower (da 15.000 euro)

La Fiat Panda EasyPower (prezzi fino a 18.350 euro) – variante a GPL dell’auto più amata dagli italiani – è una citycar comoda, potente (69 CV), ricca di coppia (102 Nm) e in grado di regalare una buona spinta ai bassi regimi. Il motore 1.2 ha una cilindrata elevata rispetto alla concorrenza – non una buona notizia per chi intende risparmiare sull’assicurazione RC Auto – e non brilla alla voce “consumi” ma si riscatta con uno scatto interessante: da 0 a 100 km/h in 14,5 secondi.

Fiat Panda Natural Power (da 17.200 euro)

La Fiat Panda Natural Power (prezzi fino a 19.600 euro) è la variante a metano della “segmento A” leader del mercato e ospita sotto il cofano un motore 0.9 turbo bicilindrico TwinAir a metano da 70 CV e 135 Nm di coppia.

Fiat Panda Hybrid (da 13.900 euro)

La Fiat Panda Hybrid (prezzi fino a 17.250 euro) – versione mild hybrid benzina della citycar regina delle immatricolazioni – monta un motore 1.0 tre cilindri mild hybrid benzina da 70 CV e 92 Nm di coppia.