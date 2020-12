Fiat 500: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La Fiat 500 è una delle auto più amate dagli italiani: merito del design trendy e seducente ma non solo. Ancora oggi, infatti, la citycar torinese a trazione anteriore è una delle “segmento A” più moderne in circolazione. In queste quattro guide all’acquisto della Fiat 500 – una relativa alla “normale” ibrida (mild hybrid), una alla C (sempre mild hybrid), una alla Nuova 500 elettrica e una alla Nuova 500 Cabrio elettrica – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino del “cinquino”: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto della Fiat 500

Fiat 500: le caratteristiche principali La seconda generazione della Fiat 500 – nata nel 2007 e sottoposta a un restyling nel 2015 – è una citycar ibrida benzina (mild hybrid) a tre porte sviluppata sullo stesso pianale della Panda. Look retrò/sexy e contenuti moderni: questi i punti di forza della sfiziosa “segmento A” torinese, poco adatta a chi cerca la praticità.

Fiat 500: gli allestimenti Gli allestimenti della seconda serie della Fiat 500 sono sette: Pop, Lounge, Sport, Star, Rockstar, Launch Edition e Dolcevita. Fiat 500 Pop La dotazione di serie della Fiat 500 Pop comprende: Esterni Cerchi in lamiera da 14″ con copriruota

Specchi esterni in tinta carrozzeria

Paraurti in tinta carrozzeria

Telecomando aper/chius porte

Luci diurne (DRL) con tecnologia LED Interni Climatizzatore manuale

ABS con EBD

Volante reg. in altezza

Servosterzo elettrico Dualdrive

Airbag guid. e pass. dualstage

Airbag laterali

Windows bag

Airbag ginocchia

Alzacristalli e bloccaporte elettr. Tecnologia/funzionalità Uconnect Radio Usb

Comandi radio al volante

Kit Fix&Go

TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici)

ESP+ASR/MSR, HBA e Hill Holder

Speed limiter Fiat 500 Lounge La Fiat 500 Lounge costa 1.500 euro più della Pop e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 15″

Cromature esterne Interni Volante in pelle con comandi radio Tecnologia/funzionalità Uconnect 7″ Radio Live touchscreen Bluetooth/USB

Cruise control

Android/Apple Carplay

Casse posteriori Fiat 500 Sport La Fiat 500 Sport costa 1.500 euro più della Pop e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 15″ bruniti

Kit Satinato Interni Volante sportivo in pelle con comandi radio

Specchi retrovisori elettrici Tecnologia/funzionalità Uconnect 7″ Radio con Android Auto/Apple Carplay

Fendinebbia

Cruise control

Android/Apple Carplay

Casse posteriori Fiat 500 Star La Fiat 500 Star costa 1.500 euro più della Lounge e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 16″

Kit cromo

Tetto fisso in vetro Interni Sedile posteriore sdoppiato

Tasca retroschienale

Sedile guida regolabile in altezza

Sovratappeti Tecnologia/funzionalità Display TFT 7″

Sensori di parcheggio

Fendinebbia Fiat 500 Rockstar La Fiat 500 Rockstar costa 1.500 euro più della Sport e aggiunge: Esterni Vetri oscurati

Cerchi in lega da 16″

Kit Satinato

Tetto fisso in vetro Interni Sedile sdoppiato

Tasca retroschienale

Sedile guida regolabile in altezza

Sovratappeti Tecnologia/funzionalità Sensori di parcheggio

Display TFT 7″ Fiat 500 Launch Edition La Fiat 500 Launch Edition costa 1.000 euro più della Star e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 16″ nero opaco/coprimozzo bianco

Kit Cromo-satinato Interni Interni in tessuto Seaqual

Volante sportivo con inserti cromo-satinati

Pomello del cambio cromo-satinato Fiat 500 Dolcevita La Fiat 500 Dolcevita costa 3.050 euro più della Star e aggiunge: Esterni Modanatura cromata sul cofano

Calotte specchi cromate

Fasce laterali con logo 500

Linea di bellezza rossa/bianca/rossa Interni Plancia in legno nautico

Interni in pelle Frau avorio con inserti rossi

Sovratappeti con inserti rossi

Pomello cambio in pelle avorio

Fiat 500: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Fiat 500. La gamma motori della seconda generazione della citycar torinese è composta da un solo propulsore ibrido benzina: un 1.0 tre cilindri mild hybrid benzina da 70 CV I propulsori più famosi – il 1.2 a benzina e il 1.3 Multijet (molto apprezzato quello da 95 CV) – sono spariti dal listino. Fiat 500 (da 15.350 euro) L’unico motore acquistabile sulla seconda serie della Fiat 500 (prezzi fino a 21.400 euro) è un 1.0 tre cilindri mild hybrid benzina da 70 CV e 92 Nm di coppia che permette alla “segmento A” piemontese di raggiungere una velocità massima di 167 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 13,8 secondi.

Fiat 500: gli optional La dotazione di serie della Fiat 500 Pop andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: il cruise control (250 euro), i sensori di parcheggio posteriori (350 euro) e la vernice metallizzata (600 euro). Questi ultimi due accessori andrebbero acquistati anche sulle versioni Lounge (insieme ai fendinebbia: 275 euro) e Sport (con i sensori crepuscolari: 275 euro). La tinta metallizzata starebbe bene anche sulle varianti Star, Rockstar e Launch Edition in abbinamento al Pack Tech (400 euro: sensori di parcheggio e sensori pioggia e crepuscolare): un pacchetto che andrebbe comprato anche sulla Dolcevita insieme al tetto in vetro apribile elettricamente (800 euro). Fiat 500 usata La Fiat 500 è nata nel lontano 2007 e per questo motivo è facile trovare esemplari datati di seconda mano a prezzi molto accessibili. Bastano ad esempio 2.000 euro per portarsi a casa una versione diesel del 2010. Fiat 500 Abarth Il listino della Abarth vede tre vetture derivate dalla seconda generazione della Fiat 500: la 595, la 595 C con tetto apribile in tela e la cattivissima 695. Le foto della Fiat 500 C

Fiat 500 C: le caratteristiche principali La Fiat 500 C – nata nel 2009 e sottoposta a un restyling nel 2015 – non è altro che la variante con tetto in tela apribile elettricamente della seconda generazione della citycar torinese. Una sfiziosa “segmento A” ibrida benzina (mild hybrid) realizzata sullo stesso pianale della Panda rivolta a chi ama distinguersi. Non è una vera cabrio (i montanti sono fissi) e la praticità è inferiore a quella del “cinquino” chiuso visto che manca il portellone.

Fiat 500C: gli allestimenti Gli allestimenti della Fiat 500 C sono sette: Pop, Lounge, Sport, Star, Rockstar, Launch Edition e Dolcevita. Fiat 500 C Pop La dotazione di serie della Fiat 500 C Pop comprende: Esterni Cerchi in lamiera da 14″ con copriruota

Specchi esterni in tinta carrozzeria

Paraurti in tinta carrozzeria

Telecomando aper/chius porte

Luci diurne (DRL) con tecnologia LED Interni Climatizzatore manuale

ABS con EBD

Volante reg. in altezza

Servosterzo elettrico Dualdrive

Airbag guid. e pass. dualstage

Airbag laterali

Windows bag

Airbag ginocchia

Alzacristalli e bloccaporte elettr. Tecnologia/funzionalità Uconnect Radio Usb

Comandi radio al volante

Kit Fix&Go

TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici)

ESP+ASR/MSR, HBA e Hill Holder

Speed limiter

Sensori di parcheggio Fiat 500 C Lounge La Fiat 500 C Lounge costa 1.500 euro più della Pop e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 15″

Cromature esterne Interni Volante in pelle con comandi radio Tecnologia/funzionalità Uconnect 7″ Radio Live touchscreen Bluetooth/USB

Cruise control

Android/Apple Carplay

Casse posteriori Fiat 500 C Sport La Fiat 500 C Sport costa 1.500 euro più della Pop e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 15″ bruniti

Kit Satinato Interni Volante sportivo in pelle con comandi radio

Specchi retrovisori elettrici Tecnologia/funzionalità Uconnect 7″ Radio con Android Auto/Apple Carplay

Fendinebbia

Cruise control

Android/Apple Carplay

Casse posteriori Fiat 500 C Star La Fiat 500 C Star costa 1.500 euro più della Lounge e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 16″

Kit cromo Interni Sedile posteriore sdoppiato

Tasca retroschienale

Sedile guida regolabile in altezza

Sovratappeti Tecnologia/funzionalità Display TFT 7″

Fendinebbia

Clima automatico Fiat 500 C Rockstar La Fiat 500 C Rockstar costa 1.500 euro più della Sport e aggiunge: Esterni Vetri oscurati

Cerchi in lega da 16″

Kit Satinato Interni Sedile sdoppiato

Tasca retroschienale

Sedile guida regolabile in altezza

Sovratappeti Tecnologia/funzionalità Display TFT 7″

Clima automatico Fiat 500 C Launch Edition La Fiat 500 C Launch Edition costa 1.000 euro più della Star e aggiunge: Esterni Cerchi in lega da 26″ nero opaco/coprimozzo bianco

Kit Cromo-satinato Interni Interni in tessuto Seaqual

Volante sportivo con inserti cromo-satinati

Pomello del cambio cromo-satinato Fiat 500 C Dolcevita La Fiat 500 C Dolcevita costa 3.050 euro più della Star e aggiunge: Esterni Modanatura cromata sul cofano

Calotte specchi cromate

Fasce laterali con logo 500

Linea di bellezza rossa/bianca/rossa Interni Plancia in legno nautico

Interni in pelle Frau avorio con inserti rossi

Sovratappeti con inserti rossi

Pomello cambio in pelle avorio

Fiat 500 C: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Fiat 500 C. La gamma motori della citycar piemontese è composta da un solo propulsore ibrido benzina: un 1.0 tre cilindri mild hybrid benzina da 70 CV Fiat 500 C (da 18.050 euro) La Fiat 500 C (prezzi fino a 24.100 euro) ospita sotto il cofano un motore 1.0 tre cilindri mild hybrid benzina da 70 CV e 92 Nm di coppia. Un propulsore che consente alla “segmento A” piemontese di raggiungere una velocità massima di 167 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 13,8 secondi.

Fiat 500 C: gli optional La dotazione di serie della Fiat 500 C Pop andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: il cruise control (250 euro), i fendinebbia (275 euro) e la vernice metallizzata (600 euro). Questi ultimi due accessori andrebbero acquistati anche sulla Lounge insieme ai sensori crepuscolari (200 euro).7 La tinta metallizzata starebbe bene anche sulle versioni Sport, Star, Rockstar e Launch Edition insieme al Pack Tech (400 euro: sensori di parcheggio, pioggia e crepuscolare): un pacchetto che andrebbe comprato anche sulla Dolcevita insieme ai fari allo xenon (800 euro). Fiat 500 C Topolino La Fiat usò per la prima volta il nome 500 C nel 1949 per battezzare l’ultima evoluzione della Topolino, modello prodotto fino al 1954. Fiat 500 C usata La Fiat 500 C è molto richiesta sul mercato dell’usato per via dello sfizioso tetto apribile in tela: bisogna sborsare oltre 4.000 euro per entrare in possesso di un esemplare del 2010 nel ricco allestimento Lounge dotato del motore 1.2 a benzina. Fiat 500 C Belvedere La Fiat 500 C Belvedere – costruita tra il 1951 e il 1955 – non era altro che la variante “familiare” dell’ultima evoluzione della Topolino. Le foto della Fiat Nuova 500

Fiat Nuova 500: le caratteristiche principali La Fiat Nuova 500 – terza generazione della citycar torinese – è una “segmento A” elettrica nata nel 2020 disponibile in due varianti di carrozzeria: tre porte e 3+1 (impreziosita da una piccola portiera posteriore ad apertura controvento sulla fiancata destra che agevola l’accesso ai sedili dietro). Più grande e leggermente più spaziosa del “cinquino” mild hybrid, offre tanta tecnologia in poco più di 3,60 metri di lunghezza.

Fiat Nuova 500: gli allestimenti Gli allestimenti della Fiat Nuova 500 sono sette: Action, Passion, Icon, La Prima, 3+1 Passion, 3+1 Icon e 3+1 La Prima. Fiat Nuova 500 Action La dotazione di serie della Fiat Nuova 500 Action comprende: Autonomia 185 km

Batteria 23,7 kWh Tech Cradle porta smartphone

Fast charge 50 kW

Clima manuale

Keyless go

TFT 7″ color display

Luce di cortesia

4 altoparlanti

E-Call

Freno di stazionamento elettrico

Selettore modalità di guida (Normal range sherpa) ADAS Attention Assist

Lane control + Intelligent Speed Assist

Traffic sign information

Autonomous emergency braking Comfort Sedile guida regolabile 4 vie manuale

Cavo ricarica mode 2

Console centrale con vano portaoggetti Style 15″ cerchi in alluminio

Lampade alogene + DRL LED

Fanali posteriori LED

Specchietti elettrici in tinta carrozzeria

Maniglia porta E-Latch Fiat Nuova 500 Passion La Fiat Nuova 500 Passion costa 3.750 euro più della Action e aggiunge: Autonomia 320 km

Batteria 42 kWh Tech Radio 7″ touchscreen

Fast Charge 85 kW

Uconnect Services

CarPlay/Android Auto

Digital Audio Broadcast

Porta USB su console centrale

Sistema di precondizionamento abitacolo ADAS Cruise Control Style 15″ cerchi Style in alluminio Fiat Nuova 500 Icon La Fiat Nuova 500 Icon costa 1.500 euro più della Passion e aggiunge: Tech Radio NAV 10,25″

Auto A/C

Sensori pioggia

Passive entry

Wearable key ADAS Traffic sign information Comfort Finestrini elettrici richiudibili da remoto

Tasca retroschienale sedile passeggero Style 16″ cerchi in lega

Volante Soft touch pomello cambio in ecopelle Fiat Nuova 500 La Prima La Fiat Nuova 500 La Prima costa 4.500 euro più della Icon e aggiunge: Tech Proiettori auto regolanti

6 altoparlanti

Wireless charger ADAS 360° drone view

Rearview parking camera

Fiat Co-Drive

Urban Blind Spot Comfort Specchietto elettrocromico

Batticalcagno cromato

Specchietti esterni anti sbrinamento

Mode 3 cavo di ricarica

Bracciolo e console con tendina

50:50 sedile abbattibile

Sedile guida regolabile 6 vie manuale Style 17″ cerchi in lega

Sedili in pelle

Fari full LED

Volante specifico in eco-pelle bicolore

Chrome side molding

Tappetini specifici

Specific badge Fiat Nuova 500 3+1 Passion La dotazione di serie della Fiat Nuova 500 3+1 Passion comprende: Autonomia 320 km

Batteria 42 kWh Tech Radio 7″ touchscreen

Fast Charge 85 kW

Uconnect Services

CarPlay/Android Auto

Digital Audio Broadcast

Porta USB su console centrale

Sistema di precondizionamento abitacolo

Clima manuale

Keyless go

TFT 7″ color display

4 altoparlanti

E-call

Freno di stazionamento elettrico

Selettore modalità di guida (Normal range sherpa) ADAS Cruise Control

Attention Assist

Lane control + Intelligent Speed Assist

Traffic sign recognition

Autonomous emergency braking Comfort Sedile guida regolabile 4 vie manuale

Cavo ricarica mode 2

Console centrale con vano portaoggetti Style 15″ cerchi Style in alluminio

Lampade alogene + DRL LED

Fanali posteriori LED

Specchietti elettrici in tinta carrozzeria

Maniglia porta E-Latch Fiat Nuova 500 3+1 Icon La Fiat Nuova 500 3+1 Icon costa 1.500 euro più della 3+1 Passion e aggiunge: Tech Radio Nav 10,25″

Auto A/C

Sensori pioggia

Passive entry

Wearable key ADAS Traffic sign information Comfort Finestrini elettrici richiudibili da remoto

Tasca retroschienale sedile passeggero Style 16″ cerchi in lega

Volante Soft touch pomello cambio in ecopelle Fiat Nuova 500 3+1 La Prima La Fiat Nuova 500 3+1 La Prima costa 2.500 euro più della 3+1 Icon e aggiunge: Tech Proiettori auto regolanti

6 altoparlanti

Wireless charger ADAS 360° drone view

Rearview parking camera

Fiat Co-Drive

Urban Blind Spot Comfort Specchietto elettrocromico

Batticalcagno cromato

Specchietti esterni anti sbrinamento

Mode 3 cavo di ricarica

Bracciolo e console con tendina

50:50 sedile abbattibile

Sedile guida regolabile 6 vie manuale Style 17″ cerchi in lega

Sedili in pelle

Fari full LED

Volante specifico in eco-pelle bicolore

Chrome side molding

Tappetini specifici

Specific badge

Fiat Nuova 500: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Fiat Nuova 500. La gamma motori della terza generazione della citycar torinese è composta da due unità elettriche: un motore elettrico da 95 CV

un motore elettrico da 118 CV Fiat Nuova 500 95 CV (26.150 euro) La Fiat Nuova 500 95 CV è la versione “base” della citycar elettrica piemontese: monta un motore elettrico da 95 CV, una batteria da 23,7 kWh e ha un’autonomia di 185 km. Fiat Nuova 500 118 CV (da 29.900 euro) La Fiat Nuova 500 118 CV (prezzi fino a 35.900 euro) è dotata di un motore elettrico da 118 CV e di una batteria da 42 kWh. Velocità massima di 150 km/h, “0-100” in 9 secondi e un’autonomia di 320 km.

Fiat Nuova 500: gli optional La dotazione di serie della Fiat Nuova 500 Action andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: i cerchi in lega (199 euro), il Pack Radio (1.000 euro: radio 7″, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, caricatore wireless per smartphone, Uconnect Box e Uconnect Services, box telematica con abilitazione ai servizi connessi, Digital Audio Broadcast DAB e porta USB su console centrale) e i sensori di parcheggio posteriori (350 euro). I cerchi in lega e i sensori di parcheggio starebbero bene anche sulla Passion in abbinamento alla vernice metallizzata (700 euro) mentre sulla Icon – oltre ai sensori di parcheggio e alla tinta metallizzata – ci vorrebbe il Pack Fiat Co-Driver Icon (1.500 euro): Fiat Co-Driver Livello 2 di guida autonoma (Intelligent adaptive cruise control + Lane centering), telecamera posteriore con funzione 360° Drone view, Urban blind spot, telecamera posteriore in alta risoluzione con griglie dinamiche, 6 altoparlanti e retrovisori elettrici con sbrinamento. Sulla La Prima, invece, basta solo l’antifurto perimetrale (350 euro). Fiat Nuova 500 usata La Fiat Nuova 500 è sbarcata sul mercato da poche settimane ed è quindi impossibile trovare esemplari di seconda mano. Fiat Nuova 500 dimensioni La Fiat Nuova 500 è lunga 3,63 metri, larga 1,68 metri e alta 1,53 metri. Le foto della Fiat Nuova 500 Cabrio

Fiat Nuova 500 Cabrio: le caratteristiche principali La Fiat Nuova 500 Cabrio – nata nel 2020 – è la variante con tetto apribile in tela della terza generazione del “cinquino”. La sfiziosa citycar elettrica torinese è meno pratica della versione “chiusa” a causa dell’assenza del portellone.

Fiat Nuova 500 Cabrio: gli allestimenti Gli allestimenti della Fiat Nuova 500 Cabrio sono tre: Passion, Icon e La Prima. Fiat Nuova 500 Cabrio Passion La dotazione di serie della Fiat Nuova 500 Cabrio Passion comprende: Tech Radio 7″ touchscreen

Fast Charge 85 kW

Uconnect Services

CarPlay/Android Auto

Digital Audio Broadcast

Porta USB su console centrale

Sistema di precondizionamento abitacolo

Clima manuale

Keyless go

TFT 7″ color display

4 altoparlanti

E-call

Freno di stazionamento elettrico

Selettore modalità di guida (Normal range sherpa) ADAS Cruise Control

Attention Assist

Lane control + Intelligent Speed Assist

Traffic sign information

Autonomous emergency braking Comfort Sedile guida regolabile 4 vie manuale

Cavo ricarica mode 2

Console centrale con vano portaoggetti Style 15″ cerchi Style in alluminio

Lampade alogene + DRL LED

Fanali posteriori LED

Specchietti elettrici in tinta carrozzeria

Maniglia porta E-Latch Fiat Nuova 500 Cabrio Icon La Fiat Nuova 500 Cabrio Icon costa 1.500 euro più della Passion e aggiunge: Tech Radio Nav 10,25″

Auto A/C

Sensori pioggia

Passive entry

Wearable key ADAS Traffic sign information Comfort Finestrini elettrici richiudibili da remoto

Tasca retroschienale sedile passeggero Style 16″ cerchi in lega

Volante Soft touch pomello cambio in ecopelle

Capote apribile da remoto Fiat Nuova 500 Cabrio La Prima La Fiat Nuova 500 Cabrio La Prima costa 4.500 euro più della Icon e aggiunge: Tech Proiettori auto regolanti

6 altoparlanti

Wireless charger ADAS 360° drone view

Rearview parking camera

Fiat Co-Drive

Urban Blind Spot Comfort Specchietto elettrocromico

Batticalcagno cromato

Specchietti esterni anti sbrinamento

Mode 3 cavo di ricarica

Bracciolo e console con tendina

50:50 sedile abbattibile

Sedile guida regolabile 6 vie manuale Style 17″ cerchi in lega

Sedili in pelle

Fari full LED

Volante specifico in eco-pelle bicolore

Chrome side molding

Tappetini specifici

Specific badge

Fiat Nuova 500 Cabrio: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Fiat Nuova 500 Cabrio. La gamma motori della citycar elettrica “scoperta” è composta da un solo propulsore elettrico: un motore elettrico da 118 CV Fiat Nuova 500 Cabrio (da 32.900 euro) La Fiat Nuova 500 Cabrio (prezzi fino a 38.900 euro) ospita sotto il cofano un motore elettrico da 118 CV. Un propulsore che consente all’ecologica “segmento A” piemontese di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in 9 secondi. La batteria da 42 kWh garantisce un’autonomia di 320 km.