DS 7 Crossback: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della DS 7 Crossback vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della crossover transalpina: prezzi, motori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

DS 7 Crossback: le caratteristiche principali

La DS 7 Crossback è una Sport Utility media poco ingombrante che presenta alti e bassi alla voce praticità: il divano accoglie comodamente tre passeggeri ma lo spazio in altezza non è molto e diverse rivali offrono un bagagliaio più ampio. Per quanto riguarda le finiture segnaliamo lievi imprecisioni negli assemblaggi delle zone più nascoste della plancia (niente di preoccupante, comunque, sia chiaro).