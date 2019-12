In questa guida all’acquisto troverete dieci SUV compatte turbo benzina a trazione anteriore con cambio automatico caratterizzate da una lunghezza fino a quattro metri e mezzo e da potenze comprese tra 160 e 200 CV. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche, anche se non mancano proposte provenienti da altre nazioni.

BMW X2 sDrive20i - 40.300 euro

La BMW X2 sDrive20i è una SUV compatta sviluppata sullo stesso pianale di serie 1, serie 2 Active Tourer e Gran Coupé e X1.

Comoda e poco assetata di carburante come la “cugina” X1 (anche il motore 2.0 turbo benzina da 192 CV abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti è lo stesso), si distingue per un look più trendy – che penalizza però lo spazio a disposizione della testa dei passeggeri posteriori – e per un prezzo ancora più alto.