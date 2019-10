In questa guida all’acquisto troverete dieci berline sportive con prezzi compresi tra 60.000 euro e 75.000 euro che impiegano meno di 6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche, anche se non mancano proposte provenienti da altre nazioni.

Le berline sportive – a quattro o a cinque porte – a trazione integrale sono auto perfette per chi cerca la grinta e non vuole rinunciare all’eleganza.

Dieci berline sportive a trazione integrale

La proposta meno potente (280 CV) tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto impiega 5,2 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

La berlina sportiva bavarese a trazione integrale ospita sotto il cofano un motore 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea da 374 CV e scatta da 0 a 100 chilometri orari in 4,4 secondi.

Il motore ? Un 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea da 326 CV che consente a questa variante della serie 3 Gran Turismo di impiegare 5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La BMW 440i xDrive Gran Coupé Advantage monta lo stesso motore 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea da 326 CV della 340iA Gran Turismo e dichiara anche lei 5 secondi per scattare da 0 a 100 chilometri orari.

Dotata di un motore 3.5 V6 a benzina abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza totale di 364 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.

Mercedes C 300 e 4Matic Premium – 64.194 euro

La Mercedes C 300 e 4Matic Premium è una berlina ibrida plug-in (ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente) benzina a trazione integrale spinta da un motore 2.0 turbo benzina abbinato a un’unità elettrica in grado di generare una potenza totale di 321 CV e una coppia – non molto alta, a dire il vero – di 350 Nm.

La variante “ecologica” della quarta generazione della classe C scatta da 0 a 100 chilometri orari in 5,4 secondi e ha un’autonomia di circa 50 km in modalità elettrica. L’abitacolo è un po’ angusto (in tre dietro si sta stretti) e alla voce “finiture” presenta qualche imprecisione di troppo nelle zone più nascoste.