In questa guida all’acquisto troverete dieci auto sfiziose che costano 20.000 euro . L’elenco è composto soprattutto da vetture francesi e da piccole , anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni. Scopriamole insieme.

Le auto stanno diventando sempre più care per via dell’ inflazione ma è ancora possibile trovare diversi modelli interessanti a prezzi relativamente contenuti.

La terza generazione della piccola francese è perfetta per chi percorre tanti chilometri: il motore 1.5 turbodiesel BlueHDi da 102 CV – lo stesso montato dalla Opel Corsa presente in questa guida all’acquisto – regala infatti consumi bassissimi.

La seconda generazione della SUV compatta low-cost rumena è tanto ingombrante – 4,34 metri di lunghezza non sono pochi – quanto spaziosa: l’abitacolo (deludente alla voce “ finiture “) offre tanto spazio alla testa e alle gambe di chi si accomoda dietro e il bagagliaio è ampio. Ultima – ma meno importante – la ricca dotazione di serie che comprende, tra le altre cose, il navigatore e la telecamera 360°.

La Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige Up monta un motore 1.5 turbodiesel Blue dCi ricco di cavalli (116) e di coppia ma l’agilità nelle curve è penalizzata dal peso elevato.

La Hyundai i20 1.0 T-GDI è l’auto più costosa tra quelle presenti in questa guida all’acquisto .

Opel Corsa 1.5 D Design & Tech - 20.000 euro

La Opel Corsa 1.5 D Design & Tech non è solo l’auto più accessibile tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto ma anche la più briosa: 10,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

La sesta generazione della piccola tedesca condivide il pianale con la Peugeot 208 e monta lo stesso motore 1.5 turbodiesel da 102 CV presente anche sulla Citroën C3 di questo elenco.