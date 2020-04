Dieci auto di lusso che non pagano il superbollo

Il superbollo – introdotto nel 2012 – continua a incidere negativamente sulle vendite di auto di lusso. Chi vuole acquistare una vettura con una potenza di oltre 252 CV è soggetto al pagamento di 20 euro per ogni kW che supera la soglia di 185 kW: una cifra ridotta dopo cinque (60% della somma da versare), dieci (30%) e quindici anni (15%) dalla data di costruzione del veicolo e che non è più dovuta dopo 20 anni.

In questa guida all’acquisto troverete dieci auto di lusso che costano più di 75.000 euro e che non pagano il superbollo: non solo modelli con una potenza fino a 252 CV ma anche elettriche decisamente più cavallate. Sulle vetture a emissioni zero fa infatti fede la potenza omologata (voce P2 della carta di circolazione), ossia quella erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti: 158 kW per l’Audi e-tron Sportback, 172 kW per la Jaguar I-Pace, 142 kW per la Porsche Taycan e 180 kW per la Tesla Model X Performance.

L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche e da SUV grandi, anche se non mancano proposte di altri segmenti (ammiraglie e SUV medie) provenienti da altre nazioni.