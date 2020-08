Dieci auto superscattanti: 0-100 in 3 secondi

Esistono auto fuori dal comune a cui bastano meno di 3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

In questa guida all’acquisto troverete dieci auto superscattanti che impiegano meno di tre secondi per raggiungere i 100 chilometri orari da ferme. L’elenco è composto soprattutto da modelli italiani e da vetture appartenenti al segmento delle sportive (delle supercar, per l’esattezza), anche se non mancano proposte di altre nazioni appartenenti ad altre categorie.