Dacia Duster: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La seconda generazione della Dacia Duster – nata nel 2018 – è una piccola SUV low-cost rumena disponibile a trazione anteriore o integrale. La crossover esteuropea ha conquistato il pubblico (nel 2019 è stata la terza auto più venduta in Italia, la straniera più amata dagli italiani e la Sport Utility più acquistata nel nostro Paese) e non solo per il prezzo basso: stiamo infatti parlando di una delle Sport Utility migliori in circolazione.

In questa guida all’acquisto della Dacia Duster vi mostreremo tutte le versioni presenti in listino della SUV rumena: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Le foto della Dacia Duster