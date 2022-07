Cupra Formentor: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Cupra Formentor vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della crossover iberica, una delle migliori proposte del segmento (specialmente nella versione diesel): prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Un design filante che penalizza però la praticità: nonostante le dimensioni esterne ingombranti (4,45 metri di lunghezza non sono pochi nel mondo delle C-SUV) i passeggeri posteriori non hanno molti centimetri a disposizione delle gambe e della testa e molte rivali offrono bagagliai più capienti.

La Cupra Formentor è una delle sorprese del mercato: in Italia è nella “top 5” dei modelli più venduti nella sua categoria e in altri Paesi europei – come la Germania – è diventata una delle vetture più acquistate in assoluto. Merito di contenuti tecnici di qualità (stiamo parlando di un veicolo del Gruppo Volkswagen ), di una gamma di propulsori completa, di prezzi molto interessanti e di uno stile sportivo e seducente lontano dalle forme tradizionali delle Sport Utility.

Cupra Formentor: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della Cupra Formentor. La gamma motori della SUV compatta spagnola è composta da otto unità sovralimentate:

un 1.5 turbo benzina TSI da 150 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 190 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 245 CV

un 2.0 turbo benzina TSI da 310 CV

un 2.5 cinque cilindri TSI da 390 CV

un 1.4 turbo ibrido plug-in benzina e-HYBRID da 204 CV

un 1.4 turbo ibrido plug-in benzina e-HYBRID da 245 CV

un 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV

Cupra Formentor 1.5 TSI (da 34.250 euro)

La Cupra Formentor 1.5 TSI (prezzi fino a 36.050 euro) è la versione “entry level” a benzina della crossover iberica nonché quella che ci sentiamo di consigliare. I consumi non sono il suo forte (15,2 km/l dichiarati per la variante DSG con cambio automatico), così come l’agilità nelle curve.

Cupra Formentor 2.0 TSI 190 CV (39.500 euro)

La Cupra Formentor 2.0 TSI 190 CV può vantare consumi interessanti (13,5 km/l dichiarati) considerando la potenza ma è meno vivace delle concorrenti: 7,1 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Cupra Formentor 2.0 TSI 245 CV (45.700 euro)

La Cupra Formentor 2.0 TSI 245 CV presenta numerosi punti di forza: un motore dalla cilindrata contenuta ricco di cavalli e di coppia, sportivo (“0-100” in 6,8 secondi), pronto ai bassi regimi e relativamente poco assetato di benzina (13,3 km/l dichiarati) e un comportamento stradale coinvolgente. Il cambio automatico DSG (doppia frizione) a sette rapporti potrebbe però essere più reattivo nella guida sportiva e gli ammortizzatori hanno una taratura troppo rigida.

Cupra Formentor 2.0 TSI 310 CV (50.300 euro)

La Cupra Formentor 2.0 TSI 310 CV è ricca di cavalli ma ha una spinta poco cattiva ai bassi regimi.

Cupra Formentor 2.5 TSI (da 66.045 euro)

La Cupra Formentor 2.5 TSI (prezzi fino a 70.500 euro) è la versione più sportiva della C-SUV spagnola e ospita sotto il cofano un raffinato propulsore a cinque cilindri in linea elastico, grintoso (“0-100” in 4,2 secondi) ma capace anche di essere garbato nell’uso normale (a differenza delle sospensioni, sempre troppo rigide). Un’unità dalla cilindrata e dai consumi (9,9 km/l dichiarati) “impegnativi” che meriterebbe un cambio più rapido nel rispondere alle richieste del guidatore. Nonostante una potenza (390 CV) e una coppia non esagerate – se confrontate, ovviamente, con le proposte di altre rivali – la variante “racing” della crossover catalana sa come divertire.

Cupra Formentor 1.4 e-HYBRID 204 CV (41.300 euro)

La Cupra Formentor 1.4 e-HYBRID 204 CV è la versione ibrida plug-in benzina più accessibile della Sport Utility iberica: il motore – caratterizzato da una cilindrata contenuta, da una grande quantità di coppia e da un valido cambio automatico DSG a doppia frizione a sei rapporti – è silenzioso e scattante (7,8 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h) ma non brilla alle voci “potenza” ed efficienza. Ottimo, in compenso, il comportamento stradale.

Cupra Formentor 1.4 e-HYBRID 245 CV (48.900 euro)

La Cupra Formentor 1.4 e-HYBRID 245 CV è la variante ibrida plug-in benzina più potente della SUV compatta spagnola nonché quella che ci sentiamo di consigliare. Il giusto mix tra ecologia e brio.

Cupra Formentor 2.0 TDI (da 36.250 euro)

La Cupra Formentor 2.0 TDI (prezzi fino a 40.500 euro) è l’unica variante a gasolio della crossover iberica e monta un motore 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV.