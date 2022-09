Cupra Born: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Cupra Born vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino dell’ecologica “segmento C” iberica, una delle proposte più interessanti della categoria: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Cupra Born: le caratteristiche principali

La Cupra Born è una compatta piuttosto ingombrante (4,32 metri di lunghezza non sono pochi da gestire nel traffico). Il design sportivo non penalizza la versatilità, anche se i passeggeri posteriori più alti potrebbero desiderare qualche centimetro in più nella zona della testa.

La “segmento C” iberica è disponibile con due diverse batterie: quella da 58 kWh ha un’autonomia migliorabile (da 378 a 427 km per la versione da 204 CV, 375-422 per quella da 231 CV) e accetta ricariche solo fino a 120 kW in corrente continua mentre la variante con il pacco da 77 kWh accetta la ricarica in CC fino a 135 kW ma è troppo cara per essere acquistata beneficiando dell’Ecobonus.