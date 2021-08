Cupra Ateca: modello, prezzo, dotazione e foto

Cupra Ateca: gli optional

La dotazione di serie della Cupra Ateca andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: il pacchetto Safe & Driving pack L (875 euro: Side Assist, Blind spot detection, Exit Assist – avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all’uscita dal parcheggio – e Pre crash assist anteriore e posteriore), il tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico senza portaocchiali al tetto (1.145 euro) e la vernice metallizzata (765 euro).

Cupra Ateca usata

Le Cupra Ateca di seconda mano si trovano facilmente: bastano meno di 30.000 euro per entrare in possesso di un esemplare del 2019.

Cupra Ateca interni

Dentro è facile distinguere una Cupra Ateca da una Seat Ateca e non solo per lo stemma diverso sul volante (più sportivo): nell’abitacolo della grintosa crossover iberica troviamo infatti – tra le altre cose – i sedili avvolgenti sportivi in Dinamica nera e la pedaliera in alluminio. Senza dimenticare la possibilità di rendere la vettura ancora più cattiva acquistando ad esempio il volante racing con pulsante di avviamento e selezione della modalità di guida Cupra e i sedili in pelle.