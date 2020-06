Citroën C5 Aircross: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della Citroën C5 Aircross analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della crossover del Double Chevron, una delle migliori proposte del segmento: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Il bagagliaio è immenso in configurazione a cinque posti (580 litri) mentre quando si abbattono i sedili dietro (1.630 litri) esistono rivali ancora più versatili.

La Citroën C5 Aircross BlueHDi 180 è la variante a gasolio più potente della Sport Utility compatta del Double Chevron: una vettura piacevole da guidare nelle curve in grado di unire prestazioni vivaci e consumi contenuti.

La Citroën C5 Aircross Hybrid ( prezzi fino a 43.400 euro) è la variante ibrida plug-in – ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente – della SUV compatta francese: un mezzo con un’autonomia in modalità elettrica di oltre 50 km. La Sport Utility transalpina è ricca di coppia (360 Nm totali) ma beve parecchio fuori dalla città.

Citroën C5 Aircross: gli optional

La dotazione di serie della Citroën C5 Aircross Live andrebbe a nostro avviso arricchita con il Pack Safety 5* (850 euro: Active Safety Brake con Radar 77 GHZ e riconoscimento dei pedoni/ciclisti, sistema di sorveglianza dell’angolo morto attivo SAM, retrovisori ripiegabili elettricamente e sensori di parcheggio anteriori). Questo pacchetto starebbe bene anche sulla Feel (650 euro visto che i sensori anteriori sono già di serie) insieme al Pack City (400 euro, retrocamera Vision 180°).

Sulla versione Shine ci vorrebbero invece il Pack Park Assist 360° (250 euro: Vision 360 e funzione di parcheggio automatico Park Assist) e il tetto in vetro panoramico apribile (1.100 euro, comprende tendina elettrica sequenziale).

Citroën C5 Aircross km 0

Le Citroën C5 Aircross a km zero si trovano facilmente nelle concessionarie: bastano 20.000 euro (anziché 26.750) per acquistare la versione “base” PureTech 130 Live.

Citroën C5 Aircross usata

Le Citroën C5 Aircross usate per il momento non sono molto convenienti: quelle con pochi chilometri hanno quotazioni molto simili alle km zero.