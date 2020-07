Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste due guide all’acquisto delle MPV del Double Chevron – una relativa alla C4 SpaceTourer , l’altra alla più lunga Grand C4 SpaceTourer – vi mostreremo tutte le versioni presenti in listino delle monovolume transalpine: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Le Citroën C4 SpaceTourer e Grand C4 SpaceTourer – nate nel 2018 (anche se in realtà non sono altro che la seconda serie della C4 Picasso e della Grand C4 Picasso uscite nel 2013, sottoposte a un lifting nel 2016 e ribattezzate con un nuovo nome due anni più tardi) – sono due monovolume francesi a trazione anteriore.

La Citroën C4 SpaceTourer è una delle migliori monovolume in commercio: una versatile MPV a cinque posti agile nelle curve e pressoché priva di difetti.

La Citroën C4 SpaceTourer 7 posti non esiste: chi vuole la terza fila di sedili deve per forza acquistare la sorella maggiore Grand C4 SpaceTourer .

Anche le Citroën C4 SpaceTourer usate sono semplici da rintracciare: bastano 17.500 euro, ad esempio, per una BlueHDi 130 Feel con meno di 50.000 km.

Sulla Feel aggiungeremmo il Pack City Camera (300 euro: telecamera di retromarcia) e il Pack Safety & Drive Assist (1.200 euro, 1.300 con cambio automatico e l’aggiunta della funzione Stop per il cruise control adattivo) mentre sulla Business ci vorrebbero gli interni in pelle (1.000 euro) e il Pack Park Assist (750 euro: sensori di parcheggio anteriori, Park Assist, Easy Parking System, telecamera di retromarcia e sistema di sorveglianza angolo morto).

La dotazione di serie della Citroën C4 SpaceTourer Live andrebbe a nostro avviso arricchita con il Pack Live Plus 16″ (1.650 euro: sensori di parcheggio posteriori, retrovisori ripiegabili elettricamente, Citroën Connect Nav DAB, Citroën Connect Box, sedili 2a fila con regolazione longitudinale, Pack Style Black, vetri posteriori e lunotto oscurati, firma laterale cromata e cerchi in lega da 16″ Notos).

Citroën Grand C4 SpaceTourer: le caratteristiche principali

La Citroën Grand C4 SpaceTourer è la variante allungata della C4 SpaceTourer: più lunga di 16 cm e con un passo aumentato di 5 centimetri, può ospitare fino a sette passeggeri ma resta un mezzo particolarmente coinvolgente nelle curve.

L’ingombrante monovolume francese (4,60 metri di ingombro longitudinale) sviluppata sullo stesso pianale della Peugeot 5008 presenta qualche imprecisione di troppo nelle finiture delle zone più nascoste dell’abitacolo ma si riscatta con un abitacolo spaziosissimo per le gambe e per la testa dei passeggeri posteriori. Il bagagliaio è molto ampio in configurazione a cinque posti ma ci sono rivali che se la cavano meglio quando tutti i sedili dietro sono abbattuti.