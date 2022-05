Bollo auto economico: dieci vetture che pagano meno di 150 euro all’anno

Dieci auto economiche che pagano meno di 150 euro di bollo all’anno: dalla Dacia Sandero 1.0 alla Volkswagen up! a metano passando per la Opel Corsa 1.2

È facile pagare un bollo auto economico se sai come farlo: per spendere meno di 150 euro all’anno, ad esempio, è sufficiente acquistare una vettura con una potenza non superiore a 79 CV (58 kW). Di seguito troverete dieci auto che pagano una tassa automobilistica inferiore a 150 euro all’anno: si tratta principalmente di piccole provenienti soprattutto da Italia, Corea del Sud, Germania e Francia, anche se non mancano citycar di altre nazioni.

Dacia Sandero 1.0 - 126,42 euro La Dacia Sandero 1.0 – l’auto più economica in commercio (prezzi da 11.500 euro) – è una piccola rumena (arrivata alla terza generazione) spinta dallo stesso motore 1.0 tre cilindri a benzina da 65 CV – non particolarmente reattivo ai bassi regimi – montato anche dalla Renault Clio presente in questa guida all’acquisto. L’ingombrante (4,09 metri di lunghezza) “segmento B” esteuropea offre un bagagliaio immenso e può anche vantare un abitacolo generoso di centimetri per le gambe dei passeggeri posteriori.

Fiat Panda EasyPower - 131,58 euro La Fiat Panda EasyPower – variante a gas della terza generazione della citycar torinese – monta lo stesso motore 1.2 a GPL da 69 CV presente sulla Lancia Ypsilon analizzata in questa guida all’acquisto. Una “segmento A” che presenta alti e bassi per quanto riguarda la praticità: i passeggeri posteriori hanno tanti centimetri a disposizione della testa ma il bagagliaio è piccolo e l’abitacolo non offre molto spazio alle gambe di chi si accomoda dietro.

Hyundai i10 1.0 – 126,42 euro La Hyundai i10 1.0 – disponibile nelle varianti a benzina e a GPL – è spinta dallo stesso motore della Kia Picanto presente in questa guida all’acquisto: un rumoroso 1.0 tre cilindri da 67 CV. La terza generazione della citycar coreana offre, sugli allestimenti più costosi, una dotazione di serie ricchissima.

Kia Picanto 1.0 – 126,42 euro La Kia Picanto 1.0 ospita sotto il cofano lo stesso motore 1.0 tre cilindri a benzina da 67 CV presente sulla Hyundai i10 analizzata in questa guida all’acquisto, abbinabile a un valido cambio automatico robotizzato a 5 rapporti. La terza generazione della citycar coreana è agile nel misto ma il divano è un po’ troppo stretto per accogliere comodamente tre passeggeri. Gli allestimenti, infine, sono poco personalizzabili.

Lancia Ypsilon GPL - 131,58 euro La Lancia Ypsilon GPL è la variante a gas liquido della seconda generazione della piccola torinese. Il motore 1.2 a GPL da 69 CV è lo stesso montato dalla Fiat Panda presente in questa guida all’acquisto.

Opel Corsa 1.2 - 141,90 euro La Opel Corsa 1.2 è, secondo noi, l’auto più interessante tra quelle che pagano un bollo auto economico. La sesta generazione della piccola tedesca ospita sotto il cofano lo stesso motore – un 1.2 tre cilindri a benzina da 75 CV silenzioso – montato dalla Peugeot 208 analizzata in questa guida all’acquisto.

Peugeot 208 PureTech 75 - 141,90 euro La Peugeot 208 PureTech 75 è la variante più accessibile della seconda generazione della piccola francese. Il motore 1.2 tre cilindri a benzina da 75 CV è lo stesso della Opel Corsa presente in questa guida all’acquisto.

Renault Clio SCe - 126,42 euro La Renault Clio SCe ospita sotto il cofano lo stesso motore 1.0 tre cilindri a benzina da 65 CV montato dalla Dacia Sandero analizzata in questa guida all’acquisto. La quinta generazione della piccola francese può vantare un divano posteriore ampio che può accogliere abbastanza comodamente tre occupanti ma è poco agile nel misto.

Toyota Yaris 1.0 - 136,74 euro La Toyota Yaris 1.0 è una piccola giapponese – arrivata alla quarta generazione – sviluppata sullo stesso pianale della Yaris Cross. L’unica proposta di questo elenco non guidabile dai neopatentati è costosa (prezzi da 19.050 euro) e monta un motore 1.0 tre cilindri a benzina da 72 CV poco corposo ai bassi regimi.