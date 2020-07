BMW X6: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della BMW X6 analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility/coupé bavarese, una delle migliori proposte del segmento: prezzi , motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La BMW X6 M Competition non è solo la versione più sportiva della filante Sport Utility bavarese ma anche la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare. Una crossover destinata a chi cerca il massimo piacere di guida in grado di offrire consumi non esagerati.

BMW X6: gli optional

La dotazione di serie della BMW X6 andrebbe a nostro avviso arricchita con l’Active cruise control con funzione Stop&Go.

Sulle versioni Business, xLine e Msport aggiungeremmo il pacchetto Driving Assistant (1.130 euro: Speed Limit Assist con Speed Limit Info, indicatore di divieto di sorpasso e funzione predittiva e avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia) e la vernice metallizzata (1.100 euro) mentre sulle M e M Competition ci vorrebbe il tetto panoramico scorrevole/inclinabile (1.950 euro).

BMW X6 usata

La terza generazione della BMW X6 è in commercio da poco tempo ma è già disponibile usata: per entrare in possesso di una versione xDrive30d con pochi chilometri percorsi spinta dal motore 3.0 turbodiesel a sei cilindri in linea da 265 CV ci vogliono meno di 75.000 euro.