BMW X5: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della BMW X5 vi mostreremo tutte le versioni presenti in listino della SUV bavarese: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La BMW X5 M50 non costa molto in rapporto alla concorrenza ma è un po’ povera e aggiunge alla dotazione della Business:

BMW X5: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della BMW X5. La gamma motori della quarta generazione della grande SUV bavarese è composta da otto unità sovralimentate:

un 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea da 340 CV

un 4.4 V8 biturbo benzina da 530 CV

un 4.4 V8 biturbo benzina da 600 CV

un 4.4 V8 biturbo benzina da 625 CV

un 3.0 turbo ibrido plug-in benzina a sei cilindri in linea da 394 CV

un 2.0 biturbodiesel da 231 CV

un 3.0 turbodiesel a sei cilindri in linea da 265 CV

un 3.0 quadriturbodiesel a sei cilindri in linea da 400 CV

BMW X5 xDrive40i (da 76.650 euro)

La BMW X5 xDrive40i (prezzi fino a 84.250 euro) è la versione a benzina che ci sentiamo di consigliare: una Sport Utility silenziosa e scattante (“0-100” in 5,5 secondi) spinta da un relativamente parco motore a sei cilindri in linea. Peccato solo per la cilindrata elevata (3.0) che non aiuta chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto.

BMW X5 M50i (100.750 euro)

La BMW X5 M50i ospita sotto il cofano un motore 4.4 V8 biturbo benzina da 530 CV e 750 Nm di coppia.

BMW X5 M (132.500 euro)

La BMW X5 M pesa più delle concorrenti; 2.385 kg

BMW X5 M Competition (146.500 euro)

La BMW X5 M Competition offre 25 CV in più della M ma il peso resta elevato…

BMW X5 xDrive45e (da 85.650 euro)

La BMW X5 xDrive45e (prezzi fino a 93.250 euro) è la variante ibrida plug-in benzina (ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente) della grande SUV bavarese: un veicolo vivace (5,6 secondi sullo “0-100”) e coinvolgente che non paga l’ecotassa e che offre bassi costi di gestione grazie all’autonomia di 80 km in modalità elettrica. Il motore non ha molta coppia – 450 Nm – ma si riscatta con l’eccellente risposta ai bassi regimi. Il cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti potrebbe invece essere più reattivo quando si guida in modo allegro.

BMW X5 xDrive25d (da 68.550 euro)

La BMW X5 xDrive25d (prezzi fino a 76.150 euro) è rivolta a chi vuole risparmiare: consuma poco e non paga l’ecotassa. Il motore è carente di cavalli (231) e di coppia (450 Nm) e potrebbe essere più brioso ai bassi regimi.

BMW X5 xDrive30d (da 74.150 euro)

La BMW X5 xDrive30d (prezzi fino a 81.750 euro) è, secondo noi, la migliore versione diesel della grande Sport Utility teutonica. Una 4×4 che sa essere tanto divertente (agile nelle curve e scattante: “0-100” in 6,5 secondi) quanto parca. Senza dimenticare che il fatto che anche lei non paga l’ecotassa.

BMW X5 M50d (98.750 euro)

La BMW X5 M50d è la versione a gasolio più potente della SUV di Monaco e ospita sotto il cofano un motore 3.0 quadriturbodiesel a sei cilindri in linea da 400 CV e 760 Nm di coppia.