BMW X3: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della BMW X3 vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della Sport Utility bavarese: prezzi , motori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

BMW X3: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della BMW X3. La gamma motori della terza generazione della SUV media di Monaco è composta da undici unità sovralimentate:

un 2.0 turbo benzina da 184 CV

un 2.0 turbo benzina da 252 CV

un 3.0 turbo benzina sei cilindri in linea da 354 CV

un 3.0 biturbo benzina sei cilindri in linea da 480 CV

un 3.0 biturbo benzina sei cilindri in linea da 510 CV

un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 292 CV

un 2.0 mild hybrid turbodiesel da 190 CV

un 2.0 turbodiesel da 150 CV

un 3.0 turbodiesel a sei cilindri in linea da 249 CV

un 3.0 turbodiesel a sei cilindri in linea da 265 CV

un 3.0 turbodiesel a sei cilindri in linea da 326 CV

BMW X3 xDrive20i (da 50.250 euro)

La BMW X3 xDrive20i (prezzi fino a 59.450 euro) è la versione “base” a benzina della SUV media teutonica: una vettura agile nelle curve e poco assetata di carburante che non paga l’ecotassa. Il motore – penalizzato da una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto – è povero di cavalli (184) e di coppia (300 Nm), rumorosetto e non molto brioso (“0-100” in 8,3 secondi) ma in compenso è molto elastico. Migliorabile il cambio.

BMW X3 xDrive30i (da 57.150 euro)

La BMW X3 xDrive30i (prezzi fino a 66.350 euro) è, secondo noi, la variante migliore della Sport Utility bavarese. Il motore è un 2.0 turbo a benzina in grado id generare una potenza di 252 CV e una coppia di 350 Nm.

BMW X3 xDriveM40i (74.400 euro)

La BMW X3 xDrive M40i offre il giusto compromesso tra piacere di guida e (relativamente) bassi consumi. Il propulsore, però, potrebbe essere più reattivo ai bassi regimi.

BMW X3 M (93.300 euro)

La BMW X3 M monta un motore 3.0 biturbo benzina a sei cilindri in linea da 480 CV e 600 Nm di coppia.

BMW X3 M Competition (102.600 euro)

La BMW X3 M Competition è la versione più “cattiva” della Sport Utility teutonica e ospita sotto il cofano un propulsore 3.0 dalla cilindrata relativamente contenuta che aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto.

BMW X3 xDrive30e (da 58.950 euro)

La BMW X3 xDrive30e (prezzi fino a 67.450 euro) è la versione ibrida plug-in benzina (ossia ricaricabile attraverso una presa di corrente) della terza evoluzione della SUV media tedesca. Beve poco (a patto di sfruttare il più possibile la modalità di guida elettrica) ma il peso considerevole incide negativamente sul divertimento nel misto. Senza dimenticare il motore 2.0 (cilindrata importante che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto) rumoroso, poco pimpante e carente di cavalli (292) e di coppia (420 Nm).

BMW X3 xDrive20d 48V (da 52.450 euro)

La BMW X3 xDrive20d 48V (prezzi fino a 61.650 euro) è la variante mild hybrid diesel della Sport Utility di Monaco ed è spinta da un motore 2.0 turbodiesel da 190 CV.

BMW X3 sDrive18d (da 48.350 euro)

La BMW X3 sDrive18d (prezzi fino a 57.550 euro) è la versione più accessibile della crossover bavarese nonché l’unica a trazione posteriore. Si accontenta di poco gasolio e ha un buon cambio ma il motore (carente di cavalli – 150 – e di coppia: 350 Nm) non brilla alla voce “brio” (9,5 secondi sullo “0-100”). Esistono concorrenti più godibili nelle curve.

BMW X3 xDrive30d 249 CV (da 58.950 euro)

La BMW X3 xDrive30d 249 CV (prezzi fino a 68.150 euro) ospita sotto il cofano un raffinato motore a sei cilindri in linea ricco di cavalli e di coppia (620 Nm), silenzioso, scattante e poco assetato di carburante. La cilindrata elevata (3.0) non aiuta chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto e la risposta ai bassi regimi potrebbe essere più corposa.

BMW X3 xDrive30d (da 58.950 euro)

La BMW X3 xDrive30d (prezzi fino a 68.150 euro) monta un motore a sei cilindri in linea silenzioso ed elastico penalizzato esclusivamente dalla cilindrata elevata (tre litri). Le concorrenti bevono meno gasolio.

BMW X3 xDriveM40d (73.550 euro)

La BMW X3 xDrive M40d è la versione diesel più potente della SUV media di Monaco ma punta più sul comfort che sul piacere di guida. Il motore è silenzioso e vivace (“0-100” in 4,9 secondi) ma regala le cose migliori agli alti regimi.