BMW X1: modelli, prezzi, dotazioni e foto

La seconda generazione della BMW X1 – nata nel 2015 e sottoposta a un restyling nel 2019 – è una SUV compatta tedesca disponibile a trazione anteriore o integrale. In questa guida all’acquisto della BMW X1 – una delle proposte più interessanti della categoria (a patto di scegliere il propulsore e l’allestimento giusto) analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della più piccola Sport Utility della Casa bavarese: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta. Le foto della BMW X1

BMW X1: le caratteristiche principali Nonostante le dimensioni esterne ingombranti (4,45 metri di lunghezza non sono pochi per una crossover compatta) la seconda serie della BMW X1 non ha un abitacolo molto spazioso per le spalle e le gambe di chi si accomoda dietro. La SUV teutonica – contraddistinta da finiture molto curate – si riscatta con un bagagliaio ampio.

BMW X1: gli allestimenti Gli allestimenti della BMW X1 sono sei: “base”, Advantage, Business Advantage, xLine Plus/xLine, Sport e Msport. BMW X1 La BMW X1 “base” – la versione che ci sentiamo di consigliare – ha un prezzo interessante e una dotazione di serie (povera) che comprende: Sicurezza Airbag laterali per guidatore e passeggero

Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili

Airbag per guidatore e passeggero disattivabile tramite apposita chiave

Assistente di attenzione alla guida

Avvisatore acustico bitonale

BMW Intelligent Emergency Call

Bulloni antifurto per cerchi in lega

Cinture di sicurezza attive e regolabili per i passeggeri

Controllo dinamico della trazione DTC

Controllo dinamico di stabilità DSC

Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni

Indicatore pressione pneumatici

Kit attrezzi

Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada)

Luci freno dinamiche

Multi collision Brake

Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili

Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini

Protezione laterale contro urti integrata

Segnalatore acustico cinture di sicurezza

Sensori di collisione attivi

Sistema Active Guard (Euro NCAP)

Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control

Sistema di disattivazione airbag anteriore lato passeggero

Sistema di sicurezza passiva per pedoni

Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore

Triangolo di sosta d’emergenza (compreso nella messa in strada)

Avvisatore acustico per pedoni (per xDrive25e) Cerchi e pneumatici Cerchi in lega leggera da 17″ a V, styling 560 (7,5J x 17), pneumatici standard 225/55 R17, colore Reflex Silver, catenabili (non per xDrive25e)

Cerchi in lega da 17″ a doppie razze, styling 564 (225/55 R17 – STD) (per xDrive25e) Design esterno Aeroblades in nero lucido posizionati sotto lo spoiler posteriore

Air curtain integrati nel paraurti anteriore

Antenna integrata sul tetto con la tipica shade triangolare BMW

Badge con nome modello sul portellone posteriore a sinistra

Badge “sDrive” o “xDrive” e dettaglio modello sul portellone posteriore a sinistra e destra

Barre longitudinali sul tetto in nero opaco

Calandra doppio rene con listelli neri lucido e cornice cromata

Indicatore di direzione a LED integrate negli specchietti retrovisori esterni

Maniglie esterne ed altri particolari esterni in tinta carrozzeria

Montante B con finitura in nero lucido

Shadow Line (cornice dei finestrini) in nero opaco

Sistema di scarico cromato, tondo lato sinistro, diametro 1×90 mm (per motori a tre cilindri)

Sistema di scarico cromato, tondo lato sinistro e lato destro, diametro 2×90 mm (per motori a quattro cilindri)

Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria

Tergicristallo lunotto posteriore Interni Bracciolo anteriore regolabile con vano portaoggetti

Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera

Listello battitacco anteriore nero opaco con designazione BMW

Modanature interne in Oxide Silver dark opaco con particolari in Black high-gloss

Pacchetto portaoggetti

Sedili in stoffa “Grid” Anthracite

Sedili per cinque passeggeri

Sedili anteriori standard regolabili manualmente anche in altezza

Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore abbattibile 40:20:40

Tappetini in velluto

Volante in pelle a 3 razze regolabile manualmente in altezza e profondità

Comandi multifunzione al volante Tecnologia a bordo Accensione senza inserimento chiave

Apertura Comfort del bagagliaio (per xDrive25e)

BMW xDrive status

Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics)

Cambio automatico 8 rapporti Steptronic (per 20d)

Cambio automatico 6 rapporti Steptronic (per xDrive25e)

Cambio automatico a doppia frizione 7 rapporti (per sDrive20i)

Climatizzatore aut. bi-zona con controllo del ricircolo aria (AUC) e microfiltro a carboni attivi (per xDrive25e)

Climatizzatore aut. mono zona con micro filtro

Cruise control con funzione freno (per xDrive25e)

Dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti

Fari anteriori con calotta di rifrazione: luci diurne a LED, luci anabbaglianti, abbaglianti e indicatori di direzione alogene

Fari alogeni con luci di posizione a LED (2 LED posizionati nella parte inferiore di ogni faro)

Filtro antiparticolato per motori Diesel

Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico, Automatic Hold con cambi automatici

Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller

Indicatore del punto ottimale di cambiata (solo con cambio manuale)

Performance control

Predisposizione non fumatori

Presa elettrica da 12V: vano portaoggetti anteriore

Profili guidatore configurabili e memorizzabili

Regolazione automatica delle prese d’aria della calandra (BMW EfficientDynamics)

Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport)

Sensori pioggia e luci

Sensori di parcheggio PDC posteriori (per xDrive25e)

Servotronic

Sistema di chiusura centralizzata: portiere, flap serbatoio, bagagliaio. Chiusura aut. regolabile

Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari

Sistema di Start/stop automatico e bottone per disinserimento

Sistema Immobiliser

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (per xDrive25e)

Specchietti retrovisori esterni con reg. elett., riscaldati e asferici

Spia usura pastiglie freni

Trazione integrale intelligente BMW xDrive con funzione DSC e tecnologia HDC (per xDrive)

Ugelli tergicristalli riscaldati

Cavo di ricarica domestica (per xDrive25e)

Cavo di ricarica monofase BMW e tessera Charge Now (cavo monofase con connettore Type2/Mode3; max 7,4 kW, lunghezza 5m, per stazioni di ricarica pubblica) Sistemi di comunicazione e infotainment BMW Connected Drive Services

BMW Remote Services (non per xDrive25e)

BMW Teleservices

Computer di bordo: vel. media, consumi medi, autonomia, indicatore di temp. esterna

Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni

Funzioni preferite programmabili: 8 posizioni disponibili (radio, direzioni, contatti rubrica, menu opzioni)

Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display

Interfaccia Bluetooth con audio-streaming e presa USB

Quadro strumenti Black Panel analogico 4 indicatori con display digitale LCD da 2,4″

Radio Media con schermo da 6,5″, interfaccia Bluetooth con audio-streaming, presa USB compatibile anche con iPod, manopola iDrive. Senza lettore CD

Radio DAB

eDrive Services (per xDrive25e)

Sistema di monitoraggio per manutenzione

Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi centr.

Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza e accensione luci BMW X1 Advantage La BMW X1 Advantage – un po’ povera – costa 1.700 euro più della “base” a parità di motore e aggiunge: Apertura Comfort del bagagliaio

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Sensori di parcheggio PDC posteriori

Climatizzatore aut. bi-zona con controllo del ricircolo dell’aria (AUC) e microfiltro a carboni attivi

Cruise Control con funzione freno BMW X1 Business Advantage La ricca BMW X1 Business Advantage (allestimento non disponibile per la sDrive18i) costa 1.850 euro più della Advantage a parità di motore e aggiunge Sistema multimediale da 8,8″ con: Navi, Multimedia, Telefonia, InfoVettura, ConnectedDrive

Sensori di parcheggio PDC anteriori/posteriori

Parking Assistant

Fari LED

Fari fendinebbia a LED

Specchietto retrovisore interno con funzione anabbagliante automatica BMW X1 xLine Plus/xLine La BMW X1 xLine Plus (allestimento chiamato xLine sulla xDrive25e) – ricca ma cara – costa 8.060 euro più della Advantage a parità di motore e aggiunge: Interni in Stoffa/Pelle Cross Track GraniteBrown/Black

Fari LED

Fari fendinebbia a LED

Volante sportivo in pelle a 3 razze

Modanature interne in Nero lucido con profilo Pearl Chrome (non per xDrive25e)

Modanature interne in Pearl Dark con profilo Pearl Chrome (per xDrive25e)

Cerchi in lega da 18″ a Y st.579, Bicolore OrbitGrey/Bruniti con pneumatici 225/50 R18

Barre longitudinali sul tetto in alluminio satinato

Pacchetto luci

ShadowLine in alluminio satinato

Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti (diesel quattro cilindri e xDrive25e)

Cambio automatico Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione (trazione anteriore tranne diesel quattro cilindri)

Pacchetto Business Plus (non per xDrive25e) (sistema multimediale Business da 8,8″, specchietti retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti ed esterni ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio PDC anteriori/posteriori, Parking Assistant, telecamera posteriore con linee guida di manovra, supporto lombare, Smartphone Integration)

Contenuti estetici xLine (calandra doppio rene con cornice cromata e listelli verticali in alluminio satinato, griglie anteriori laterali con finitura in alluminio satinato, profilo dei passaruota e parte inferiore de paraurti e delle minigonne in nero opaco, protezione sottoscocca anteriore, posteriore e delle minigonne in Glacier Silver, battitacco anteriori con inserti in alluminio e scritta identificativa BMW, soglia vano carico bagagliaio in alluminio e illuminazione a LED sotto le modanature interne) BMW X1 Sport La BMW X1 Sport, piuttosto cara, costa 3.250 euro più della Advantage a parità di motore e aggiunge: Inserti in Stoffa/Sensatec Antracite/Grey con ambiente Black

Fari LED

Fari fendinebbia a LED

Volante sportivo in pelle a 3 razze

Modanature interne in Nero lucido con profilo Pearl Chrome

Cerchi in lega da 18″ a doppie razze, styling n°578 (225/50 R 18)

Volante sportivo in pelle a 3 razze

Calotte specchietti retrovisori in nero lucido

Pacchetto luci

Contenuti estetici Sport (calandra a doppio rene con cornice cromata e listelli verticali in nero lucido, griglie anteriori laterali e centrale con finitura in nero lucido, profilo dei passaruota e parte inferiore dei paraurti e delle minigonne in nero opaco, protezione sottoscocca anteriore, posteriore e delle minigonne in tinta carrozzeria, battitacco anteriori con inserti in alluminio e scritta identificativa BMW, soglia vano carico bagagliaio in alluminio e illuminazione a LED sotto le modanature interne) BMW X1 Msport La BMW X1 Msport ha un buon rapporto prezzo/dotazione, costa 5.150 euro più della Advantage a parità di motore e aggiunge: Tessuto “Micro Hexagon”/Sensatec Black

Stoffa/Sensatec Antracite con cuciture Grigio/Black (per xDrive25e)

Pelle Dakota Black con cuciture a contrasto Blue (per xDrive25e)

Cerchi in lega da 18″ st.570 M Ferric Grey con pneumatici 225/50 R18

Modanature interne in alluminio Hexagon con particolari Blue e profilo in fibra ottica a LED integrato (6 colori selezionabili)

Sedili anteriori sportivi

Barre longitudinali sul tetto in nero lucido BMW Individual

Fari LED

Fari fendinebbia a LED

Pacchetto luci

MSport steering (non per xDrive25e)

Sospensioni con assetto sportivo MSport (non per xDrive25e)

Volante sportivo MSport

Pacchetto aerodinamico MSport

BMW Individual Black High-Gloss Shadow Line

Rivestimento interno del padiglione in colore antracite

Contenuti estetici MSport (calandra a doppio rene con cornice cromata e 8 listelli verticali in nero lucido, griglie anteriori laterali e centrale con finitura in nero opaco, profilo dei passaruota, minigonne e parte inferiore dei paraurti in tinta carrozzeria, battitacco anteriori con inserti in alluminio e logo M, soglia vano carico bagagliaio in alluminio, cuciture su plancia strumenti e portiere in tinta con le cuciture dei sedili (Grey o Blu), illuminazione a LED sotto le modanature interne, tappetini in velluto color Anthracite e chiave specifica per Msport line)

BMW X1: modelli e prezzi di listino Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della BMW X1. La gamma motori della SUV compatta tedesca è composta da sei unità sovralimentate: un 1.5 turbo tre cilindri benzina da 136 CV

un 2.0 turbo benzina da 178 CV

un 1.5 turbo tre cilindri ibrido plug-in benzina da 220 CV

un 1.5 turbodiesel tre cilindri da 116 CV

un 2.0 turbodiesel da 150 CV

un 2.0 turbodiesel da 190 CV BMW X1 sDrive18i (da 33.000 euro) La BMW X1 sDrive18i (prezzi fino a 42.760 euro) è la versione “base” a benzina della crossover di Monaco: una SUV agile nelle curve spinta da un motore 1.5 – cilindrata elevata se paragonata ad alcune rivali – non molto scattante (“0-100” in 9,7 secondi) ma in grado di offrire una spinta corposa ai bassi regimi. BMW X1 sDrive20i (da 39.150 euro) La BMW X1 sDrive20i (prezzi fino a 46.860 euro) – la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare – ospita sotto il cofano un motore 2.0 (cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto) vivace, ricco di coppia – 280 Nm – e pronto ai bassi regimi. BMW X1 xDrive25e (da 49.150 euro) La BMW X1 xDrive25e (prezzi fino a 54.300 euro) è la versione ibrida plug-in benzina della SUV compatta teutonica. Il peso elevato dovuto alla presenza della batteria incide negativamente sul dinamismo nelle curve e sul brio: 6,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. BMW X1 sDrive16d (da 33.150 euro) La BMW X1 sDrive16d (prezzi fino a 42.910 euro) – variante diesel “entry-level” della Sport Utility bavarese – non è molto coinvolgente nelle curve ed è un po’ rumorosetta. BMW X1 18d (da 35.050 euro) La BMW X1 18d (prezzi fino a 46.910 euro) è, secondo noi, la versione diesel migliore della crossover di Monaco (specialmente se abbinata alla trazione integrale). Il motore 2.0 ha una cilindrata elevata e non è molto vigoroso ai bassi regimi ma è silenzioso, ricco di coppia (350 Nm) e parco nei consumi: 23,3 km/l per la variante a due ruote motrici. BMW X1 20d (da 41.200 euro) La BMW X1 20d (prezzi fino a 50.910 euro) è la versione diesel più grintosa della SUV compatta tedesca e ospita sotto il cofano un motore 2.0 poco corposo ai bassi regimi ma in grado di regalare consumi bassissimi. Senza dimenticare l’eccellente cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti di serie.