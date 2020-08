BMW serie 7: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In questa guida all’acquisto della BMW serie 7 analizzeremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della “segmento F” bavarese: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La sesta generazione della BMW serie 7 – nata nel 2015 e sottoposta a un restyling nel 2019 – è un’ammiraglia tedesca disponibile a trazione posteriore o integrale e offerta in due varianti: passo corto (realizzata sullo stesso pianale della serie 6 Gran Turismo) e passo lungo.

Alti e bassi per quanto riguarda la praticità: il bagagliaio è ampio e i passeggeri posteriori hanno un mare di centimetri a disposizione nella zona delle gambe ma l’abitacolo potrebbe essere più spazioso per la testa degli occupanti più alti.

La dotazione di serie della BMW serie 7 non è molto completa e va integrata:

La BMW 750d è l’unica versione a gasolio senza supporto elettrico della serie 7 . Il motore ? Un 3.0 quadriturbodiesel a sei cilindri in linea da 400 CV.

La BMW 745e/745Le è la variante ibrida plug-in della serie 7 ed è spinta da un motore 3.0 turbo ibrido plug-in benzina a sei cilindri in linea da 394 CV.

La BMW 740d/740Ld è la variante mild hybrid diesel più potente dell’ ammiraglia bavarese e ospita sotto il cofano un motore 3.0 biturbodiesel mild hybrid a sei cilindri in linea da 340 CV.

La BMW 730d/730Ld ( prezzi fino a 102.250 euro) è la variante più accessibile della sesta evoluzione della serie 7 e monta un motore 3.0 turbodiesel mild hybrid a sei cilindri in linea da 286 CV.

La BMW M760Li è la versione top di gamma della sesta generazione della lussuosissima “berlinona” di Monaco nonché la variante a benzina più adatta: il raffinato motore V12 ha un’erogazione eccellente ma consuma tantissimo a causa anche – ma non solo – del peso elevato.

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della BMW serie 7 . La gamma motori dell’ ammiraglia teutonica è composta da sei unità sovralimentate, tutte caratterizzate da una cilindrata elevata che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto e da prestazioni poco convincenti se paragonate a quanto offerto dalla concorrenza. Il cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti, inoltre, non è particolarmente pronto nella guida sportiva.

BMW serie 7: gli optional

La dotazione di serie della BMW serie 7 andrebbe a nostro avviso arricchita con tre optional fondamentali: l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go (1.650 euro), il cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti con paddle al volante (300 euro, di serie sulla M760Li) e l’Integral Active Steering (1.500 euro, di serie sulla M760Li).

BMW serie 7 usata

Le ammiraglie come la BMW serie 7 perdono molto valore sul mercato dell’usato nonostante le loro qualità: per acquistare una 730d del 2017 spinta da un motore 3.0 turbodiesel a sei cilindri in linea da 265 CV bastano infatti meno di 35.000 euro.

BMW serie 7 interni

Mentre il design esterno (quello del frontale) fa discutere la qualità percepita nell’abitacolo della sesta generazione della BMW serie 7 mette tutti d’accordo. Un salotto su quattro ruote ricco di eleganza e tecnologia nato per coccolare il pilota e – soprattutto – i passeggeri posteriori.