BMW serie 4: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste tre guide all’acquisto della BMW serie 4 (la prima relativa alla Coupé , la seconda alla Cabrio e la terza alla Gran Coupé) vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino delle sportive tedesche: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

La BMW serie 4 Coupé – nata nel 2013 e sottoposta a un restyling nel 2017 – è una sportiva non molto ingombrante (meno di 4,70 metri di lunghezza) caratterizzata da un abitacolo costruito con cura e in grado di offrire tanto spazio alla testa degli occupanti più alti. Dietro, invece, i centimetri in larghezza latitano.

La BMW serie 4 Cabrio – nata nel 2014, sottoposta a un restyling nel 2017 e caratterizzata da un tetto ripiegabile in metallo – è la variante scoperta della sportiva teutonica: una cabriolet non troppo ingombrante (meno di 4,70 metri di lunghezza) e con un abitacolo un po’ angusto.

La dotazione di serie della BMW serie 4 Gran Coupé “base” – la versione che ci sentiamo di consigliare anche per via del prezzo relativamente conveniente – offre:

BMW serie 4 Gran Coupé: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della BMW serie 4 Gran Coupé. La gamma motori della sportiva a cinque porte teutonica è composta da sette unità sovralimentate, tutte piuttosto briose:

un 2.0 turbo benzina da 184 CV

un 2.0 turbo benzina da 252 CV

un 3.0 a sei cilindri in linea turbo benzina da 326 CV

un 2.0 turbodiesel da 150 CV

un 2.0 turbodiesel da 190 CV

un 3.0 a sei cilindri in linea turbodiesel da 258 CV

un 3.0 a sei cilindri in linea biturbodiesel da 313 CV

BMW 420i Gran Coupé (da 43.750 euro)

La BMW 420i Gran Coupé (prezzi fino a 51.350 euro) è la versione più economica della sportiva di Monaco e monta un motore 2.0 turbo benzina da 184 CV e 290 Nm di coppia.

BMW 430i Gran Coupé (da 53.050 euro)

La BMW 430i Gran Coupé (prezzi fino a 57.650 euro) ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbo benzina da 252 CV e 350 Nm di coppia.

BMW 440i Gran Coupé (da 63.650 euro)

La BMW 440i Gran Coupé (prezzi fino a 67.850 euro) – la variante a benzina che ci sentiamo di consigliare – monta un raffinato motore a sei cilindri in linea caratterizzato da un’erogazione eccellente (corposa ai bassi regimi e con un ottimo allungo), da una cilindrata relativamente contenuta (3.0) che consente di risparmiare qualcosina sull’assicurazione RC Auto e da consumi non esagerati. Una coupé agile nelle curve, rumorosetta e con meno cavalli (326) e coppia (450 Nm) rispetto alla concorrenza.

BMW 418d Gran Coupé (da 46.950 euro)

La BMW 418d Gran Coupé (prezzi fino a 54.550 euro) è la versione diesel più accessibile della sportiva bavarese ed è dotata di un motore 2.0 turbodiesel da 150 CV e 320 Nm di coppia.

BMW 420d Gran Coupé (da 45.550 euro)

La BMW 420d Gran Coupé (prezzi fino a 57.950 euro) – la versione diesel che ci sentiamo di consigliare – monta un ottimo cambio automatico e consuma poco. Peccato per il sound poco entusiasmante del motore 2.0 (cilindrata importante) e per il comportamento un po’ goffo nel misto stretto per via del peso eccessivo.

BMW 430d Gran Coupé (da 58.650 euro)

La BMW 430d Gran Coupé (prezzi fino a 65.900 euro) è dotata di un raffinato motore a sei cilindri in linea potente (258 CV), ricco di coppia (560 Nm) e molto pronto ai bassi regimi. Il peso elevato del corpo vettura incide negativamente sul piacere di guida e sui consumi mentre la cilindrata impegnativa (3.0) non è di grande aiuto a chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto.

BMW 435d Gran Coupé (da 64.200 euro)

La BMW 435d Gran Coupé (prezzi fino a 68.400 euro) è la versione a gasolio più “cattiva” della versatile coupé di Monaco e monta un raffinato motore 3.0 (cilindrata impegnativa) a sei cilindri in linea potente (313 CV), ricco di coppia (630 Nm) e con un’erogazione pronta ai bassi regimi e grintosa in allungo. Come per la 430d anche qui il peso elevato penalizza i consumi e il piacere di guida. In più bisogna pagare il superbollo.