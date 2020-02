BMW serie 2 Coupé, Cabrio e Gran Coupé: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste tre guide all’acquisto delle BMW serie 2 – una relativa alla Coupé , una alla Cabrio e un’altra alla Gran Coupé – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino delle sportive tedesche: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Una coupé relativamente ingombrante (quasi quattro metri e mezzo di lunghezza) in grado di offrire parecchi centimetri alle gambe e alla testa dei passeggeri posteriori (anche se va detto che il divano è un po’ stretto). Molto ampio anche il bagagliaio : 390 litri.

La BMW M 240i Coupé offre, in aggiunta alla Advantage:

BMW serie 2 Coupé: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della BMW serie 2 Coupé. La gamma motori della sportiva di Monaco è composta da otto unità sovralimentate:

un 1.5 tre cilindri turbo benzina da 136 CV

un 2.0 turbo benzina da 184 CV

un 2.0 turbo benzina da 252 CV

un 3.0 a sei cilindri in linea turbo benzina da 340 CV

un 3.0 a sei cilindri in linea biturbo benzina da 411 CV

un 3.0 a sei cilindri in linea biturbo benzina da 450 CV

un 2.0 turbodiesel da 150 CV

un 2.0 turbodiesel da 190 CV

BMW 218i Coupé (da 31.450 euro)

La BMW 218i Coupé (prezzi fino a 35.600 euro) è la versione più accessibile della “due porte” bavarese e monta un motore 1.5 turbo tre cilindri a benzina da 136 CV e 220 Nm di coppia.

BMW 220i Coupé (da 35.550 euro)

La BMW 220i Coupé (prezzi fino a 39.700 euro) è la versione della sportiva teutonica che ci sentiamo di consigliare: una coupé vivace (“0-100” in 7,2 secondi), comoda e poco assetata di benzina che non paga l’ecotassa. Il motore – non molto potente (184 CV) e con un sound poco accattivante – offre una spinta eccezionale ai bassi regimi ed è ricco di coppia (270 Nm) mentre l’ottimo cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti regala passaggi marcia fluidi. Migliorabile l’agilità nelle curve.

BMW 230i Coupé (46.900 euro)

La BMW 230i Coupé ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbo benzina da 252 CV e 350 Nm di coppia.

BMW M 240i Coupé (da 53.500 euro)

La BMW M 240i Coupé (prezzi fino a 55.500 euro) è la variante a 6 cilindri più accessibile della serie 2 Coupé e monta un motore 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea da 340 CV e 500 Nm di coppia.

BMW M2 Competition (67.100 euro)

La BMW M2 Competition ospita sotto il cofano un motore 3.0 biturbo benzina a sei cilindri in linea da 411 CV e 550 Nm di coppia.

BMW M2 CS (100.900 euro)

La BMW M2 CS è la variante più cattiva della serie 2 Coupé ed è spinta da un motore 3.0 biturbo benzina a sei cilindri in linea in grado di generare una potenza di 450 CV e una coppia di 550 Nm.

BMW 218d Coupé (da 34.850 euro)

La BMW 218d Coupé (prezzi fino a 42.000 euro) è la variante diesel più economica della serie 2 Coupé: il motore è un 2.0 turbodiesel da 150 CV e 320 Nm di coppia.

BMW 220d Coupé (da 38.950 euro)

La BMW 220d Coupé (prezzi fino a 45.000 euro) è la versione diesel più potente della coupé di Monaco e ospita sotto il cofano un motore 2.0 turbodiesel da 190 CV.