BMW serie 2 Active Tourer e Gran Tourer: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste due guide all’acquisto delle monovolume BMW serie 2 – una relativa alla Active Tourer a cinque posti, l’altra alla Gran Tourer a 7 posti – vi mostreremo tutte le versioni presenti in listino delle MPV tedesche: prezzi, motori, accessori, prestazioni, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Le BMW serie 2 Active Tourer e Gran Tourer sono le prime (e per il momento uniche) monovolume realizzate dalla Casa bavarese: due modelli per famiglie disponibili a trazione anteriore o integrale.

L’abitacolo offre meno spazio alle gambe dei passeggeri posteriori rispetto alle rivali e presenta qualche plastica rigida di troppo nelle zone più nascoste. Il bagagliaio , infine, non è molto sfruttabile in configurazione a due posti.

La BMW 216i Active Tourer ( prezzi fino a 34.000 euro) monta un motore a tre cilindri rumorosetto e con una cilindrata elevata (1.5) in rapporto alla potenza che non aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto. Poco divertente nelle curve, si riscatta con un’erogazione eccellente (tanta coppia – 190 Nm – disponibile fin dai bassi regimi) e con consumi contenuti.

La dotazione di serie della BMW serie 2 Active Tourer andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (9o0 euro). Sulle varianti “base” e Advantage aggiungeremmo i fendinebbia a LED (220 euro) e il Driving Assistant Plus (1.540 euro per la “base”, 1.250 euro per la Advantage). Quest’ultimo accessorio starebbe bene anche sulle versioni Sport, Msport e Luxury (sempre a 1.250 euro) insieme ai fari Bi-LED adattivi (510 euro).

BMW serie 2 Gran Tourer: modelli e prezzi di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche delle versioni della BMW serie 2 Gran Tourer. La gamma motori della monovolume a sette posti bavarese è composta da sei unità sovralimentate:

un 1.5 turbo tre cilindri benzina da 109 CV

un 1.5 turbo tre cilindri benzina da 140 CV

un 2.0 turbo benzina da 192 CV

un 1.5 turbodiesel tre cilindri da 116 CV

un 2.0 turbodiesel da 150 CV

un 2.0 turbodiesel da 190 CV

BMW 216i Gran Tourer (da 28.900 euro)

La BMW 216i Gran Tourer (prezzi fino a 36.200 euro) è la versione “entry level” della monovolume teutonica e monta un motore 1.5 turbo tre cilindri benzina da 109 CV e 190 Nm di coppia.

BMW 218i Gran Tourer (da 30.600 euro)

La BMW 218i Gran Tourer (prezzi fino a 37.900 euro) – la versione a benzina che ci sentiamo di consigliare – ospita sotto il cofano un propulsore povero di coppia (220 Nm) e con una cilindrata elevata (1.5) che non aiuta chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto. Ottima, in compenso, la risposta ai bassi regimi.

BMW 220i Gran Tourer (da 35.200 euro)

La BMW 220i Gran Tourer (prezzi fino a 41.900 euro) è la versione più “cattiva” della MPV tedesca. Il motore è un 2.0 turbo benzina da 192 CV e 280 Nm di coppia.

BMW 216d Gran Tourer (da 31.500 euro)

La BMW 216d Gran Tourer (prezzi fino a 38.800 euro) è spinta da un motore vivace (“0-100” in 11,8 secondi) e con una cilindrata contenuta – 1.5 – in rapporto alla scarsa potenza (116 CV) che aiuta a risparmiare sull’assicurazione RC Auto. Qualche rumorino di troppo per via dei tre cilindri e una spinta non molto corposa ai bassi regimi.

BMW 218d Gran Tourer (da 33.950 euro)

La BMW 218d Gran Tourer (prezzi fino a 44.700 euro) è secondo noi, la migliore versione in assoluto, delle monovolume serie 2. Il motore 2.0 ha una cilindrata elevata poco amica di chi deve stipulare un’assicurazione RC Auto e non è molto pronto ai bassi regimi ma si riscatta con una coppia notevole: 350 Nm.

BMW 220d Gran Tourer (da 39.150 euro)

La BMW 220d Gran Tourer (prezzi fino a 47.850 euro) è una monovolume divertente da guidare, comoda, scattante (8 secondi netti sullo “0-100” per le varianti a trazione integrale) e poco assetata di gasolio dotata di un eccellente cambio automatico – un convertitore di coppia di serie anche sulle 218d a trazione integrale e optional su quelle a due ruote motrici – a otto rapporti. La spinta ai bassi regimi potrebbe essere più corposa.