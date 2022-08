BMW i7: modello, prezzo, dotazione e foto

La BMW i7 – nata nel 2022 – è un’ammiraglia elettrica tedesca a trazione integrale.

In questa guida all’acquisto vi mostreremo nel dettaglio il listino dell’ecologica “berlinona” bavarese: prezzo, motori, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

BMW i7: le caratteristiche principali

La BMW i7 è un’ammiraglia a emissioni zero che presenta un design divisivo, specialmente nella zona del frontale. Gli interni, invece, mettono tutti d’accordo: l’ambiente a bordo è iperlussuoso e c’è persino un sistema di intrattenimento per i sedili posteriori con uno schermo da 31,3″ (optional a 4.900 euro).

BMW i7: modello e prezzo di listino

Di seguito troverete tutte le caratteristiche della BMW i7. L’ammiraglia elettrica bavarese monta due motori elettrici, uno sull’asse anteriore e l’altro su quello posteriore.

due motori elettrici da 544 CV

BMW i7 (146.000 euro)

L’unica versione – per il momento – in listino della BMW i7 è spinta da due motori elettrici in grado di generare una potenza combinata di 544 CV. Le prestazioni? 240 km/h di velocità massima e 4,7 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

BMW i7: la dotazione di serie

La dotazione di serie della BMW i7 comprende:

Sicurezza

Airbag laterali per guidatore e passeggero

Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili

Airbag per guidatore e passeggero disattivabile tramite apposita chiave

Antifurto con allarme

Active Guard Professional

Assistente di attenzione alla guida

Avvisatore acustico per pedoni

BMW Emergency Call

Bulloni antifurto per cerchi in lega

Cinture di sicurezza attive e regolabili

Controllo dinamico di stabilità DSC

Indicatore pressione pneumatici

Luci freno dinamiche

Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili

Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini

Protezione laterale contro urti integrata

Segnalatore acustico cinture di sicurezza

Sensori di collisione attivi

Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control

Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore

Design esterno

Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro

Badge ‘xDrive’ sul portellone posteriore lato sinistro

BMW kidney iconic glow

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega da 19″ aerodinamici style 904 Bicolor

Interni

Ambient Light

Battitacco in alluminio con scritta “BMWi” s

Bracciolo centrale per sedili anteriori con vano portaoggetti

Bracciolo centrale per sedili posteriori con portabevande

Luci interne: centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori, alette parasole e portaoggetti

Luci interne: vano piedi anteriore, sotto-porta anteriori e vano bagagli

Modanature in legno pregiato di tiglio “Fineline” Brown open pored

Design Pure Excellence

Portabevande: 2 ant. e 2 post. centrale

Sedili per 5 passeggeri

Sedile guidatore con regolazione elettrica e funzione memory

Sedili in Veganza

Sedili post. con schienale ribaltabile frazionato 40:20:40

Supporto lombare

Riscaldamento sedili anteriori e posteriori

Tappetini in velluto

Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori

Tendina parasole per lunotto e vetri laterali posteriori ad azionamento elettrico

Tetto panoramico con tendina per oscuramento

Vano portaoggetti, lato passeggero e guidatore, nelle portiere con portabevande (1l) e centrale ant.

Volante sportivo in pelle a 2 razze con comandi multifunzione (logo con bordo blue)

Tecnologia a bordo

Accensione senza inserimento chiave

Adaptive mode per selezione automatica del feeling di guida

Batteria con morsetto di sicurezza

BMW Livecockpit Professional

BMW Teleservices

BMW Interaction Bar

Automatic operation of tailgate

Charging cable (MODE 3 22kW)

Flexible Fast charger

Climatizzatore automatico con controllo a 4 zone

Pacchetto retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti e richiudibili elettricamente

Comfort access

BMW IconicSounds Electric

Cruise Control con funzione freno

Driving Assistant

Fari adattivi con tecnologia a LED

Freno di stazionamento elettromeccanico

Head-up display

High beam assist

Integral Active Steering

Sospensioni adattive

Limitatore di velocità

Luci di benvenuto interne/esterne

Tecnologia My Modes (5+1): Personale (impostazione di base”; Efficiente; Sport; Espressivo; Relax – Teatro

Luci interne e area maniglie illuminata con apertura telecomando

Luci posteriori con tecnologia a LED

Parking Assistant Plus

Presa elettrica da 12V: vano portaoggetti ant., bracciolo ant., 2 nella console centrale post. con adattatore USB

Presa USB: 2 bracciolo ant (ricarica + trasmissione dati); 2 bracciolo post (ricarica)

Riscaldamento sedili anteriori

Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento

Sensori di parcheggio PDC Ant./Post.

Servotronic

Sistema di chiusura centralizzata: portiere, flap serbatoio, bagagliaio. Chiusura aut. regolabile

Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari

Soft close

Specchietti retrovisori esterni regolabili e ripieg. elett., riscaldati e lato guida auto anabbagliante

Spia consumo pastiglie freni

Sportello per ricarica elettrica sul fianco anteriore sinistro

Trazione integrale intelligente xDrive con funzione DSC

Ugello lavavetri per telecamera di assistenza alla retromarcia

Ugelli tergicristalli riscaldati

Sistemi di comunicazione e infotainment

BMW Connected Drive Services

BMW Touch Comnand

BMW Connected Package Professional

Personal e-SIM

Wireless charging

BMW Natural Interaction

Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni e funzioni preferite

Bowers & Wilkins Surr. Sound system

Radio DAB

BMW i7: gli optional

La dotazione di serie della BMW i7 andrebbe a nostro avviso arricchita con due optional fondamentali: il vetro panoramico Sky Lounge (980 euro) e la vernice metallizzata (1.200 euro).