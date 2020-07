L’ elenco delle dieci auto a trazione posteriore più economiche in commercio comprende soprattutto sportive e modelli provenienti da Germania e Giappone, anche se non mancano veicoli di altre categorie e di altre nazioni.

In questa guida all’acquisto troverete dieci proposte a trazione posteriore che costano meno di 40.000 euro: mezzi divertenti (ma non solo) molto diversi tra loro accomunati esclusivamente dalla filosofia RWD .

Le auto a trazione posteriore economiche non sono molte: la soluzione tecnica delle due ruote motrici dietro è usata da sempre meno Case.

La BMW 218i Coupé Advantage è una sportiva tedesca a trazione posteriore rivolta a chi non può rinunciare al piacere di guida.

La sportiva nipponica – costruita con cura – non brilla alla voce “praticità”: gli occupanti più alti hanno pochi centimetri a disposizione della testa e il bagagliaio è minuscolo.

La supercar “low-cost” giapponese ospita sotto il cofano un motore potentissimo (328 CV) e scattante che sa anche essere garbato nei modi quando non si esagera con l’acceleratore.

Renault Twingo SCe Duel – 11.500 euro

La Renault Twingo SCe Duel è l’auto a trazione posteriore più economica in commercio in Italia. Una segmento A “tutto dietro” dotata di un motore povero di cavalli (65) e di coppia (95 Nm) tutt’altro che brioso: 15,1 secondi per accelerare da 0 a 100 chilometri orari.

La citycar francese – agile nelle curve grazie al peso contenuto – ha un abitacolo poco spazioso nella zona delle spalle di chi si accomoda dietro che presenta qualche imprecisione di troppo alla voce “finiture”.