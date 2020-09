Le auto sportive diesel economiche sono una razza in via di estinzione: a causa dei blocchi del traffico sempre più severi nei confronti delle vetture a gasolio è sempre più difficile trovare modelli in grado di unire prestazioni vivaci, prezzi relativamente accessibili e consumi contenuti.

In questa guida all’acquisto troverete dieci proposte briose (“0-100” in meno di 10 secondi) ed economiche che si portano a casa con meno di 32.000 euro.

L’elenco delle dieci auto diesel vivaci ed economiche più interessanti comprende soprattutto compatte e vetture italiane e tedesche, anche se non mancano proposte di altre nazioni appartenenti ad altri segmenti.