Dieci auto nuove per anziani per tutti i gusti e tutte le tasche: dalla Citroën C5 Aircross alla Volvo XC40

Quali caratteristiche deve avere un’auto per essere adatta ai guidatori anziani? Una posizione di seduta alta, innanzitutto, per ridurre gli sforzi quando si entra o si esce dall’abitacolo. Ma non solo… In questa guida all’acquisto troverete dieci proposte valide per gli anziani caratterizzate da dimensioni non troppo esagerate (per agevolare le manovre di parcheggio) e dalla presenza del cambio automatico (fondamentale per avere i muscoli delle gambe meno stressati al termine del viaggio). L’elenco delle dieci auto per anziani per tutti i gusti e tutte le tasche è composto principalmente da SUV compatte (segmento molto amato dagli “over 60”) e da modelli francesi, statunitensi, giapponesi e tedeschi, anche se non mancano proposte di altri segmenti provenienti da altre nazioni. Di seguito troverete una breve descrizione e i prezzi di queste vetture.

Citroën C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Business - 30.400 euro La Citroën C5 Aircross BlueHDi 130 EAT8 Business è, secondo noi, l’auto più adatta agli anziani tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto. Nonostante le dimensioni esterne ingombranti – 4,50 metri di lunghezza non sono pochi – la SUV compatta francese si accontenta di pochissimo gasolio.

Fiat 500L 1.3 MJT Dualogic Cross - 25.100 euro La Fiat 500L 1.3 MJT Dualogic Cross è una monovolume torinese rivolta agli anziani che vogliono spendere poco. Migliorabili le finiture. L’unica proposta presente in questa guida all’acquisto guidabile dai neopatentati ospita sotto il cofano un motore povero di cavalli (95), rumorosetto e tutt’altro che scattante abbinato a un cambio automatico (robotizzato) a cinque rapporti lento nei passaggi marcia.

Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV aut. ST-Line - 26.800 euro La Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV aut. ST-Line è una piccola SUV statunitense adatta agli anziani che cercano una dotazione di serie ricca: fari automatici, interni in pelle parziale, riconoscimento segnali stradali e sensore pioggia. Agile nelle curve grazie al peso contenuto e con un divano posteriore poco accogliente per tre persone, monta un motore carente di coppia (170 Nm) che si riscatta con un’erogazione eccellente (corposa ai bassi regimi e con un buon allungo) e con una cilindrata ridotta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto.

Jeep Wrangler 2.2 Mjt II Sport - 49.000 euro La Jeep Wrangler 2.2 Mjt II Sport è una fuoristrada dura e pura (non chiamatela piccola SUV, potrebbe offendersi parecchio) per gli anziani che amano l’avventura: trazione integrale, un motore – poco pronto ai bassi regimi – potente (200 CV) e scattante (8,9 secondi sullo “0-100”) e un ottimo cambio automatico – convertitore di coppia – a 8 rapporti con marce ridotte per superare qualsiasi ostacolo. La praticità non è il suo forte – solo quattro posti e un bagagliaio minuscolo, si salva solo lo spazio notevole a disposizione della testa – così come la dotazione di serie (gli interni in pelle, il riconoscimento segnali stradali e i sensori luce/pioggia non sono disponibili neanche optional). Senza dimenticare i consumi alti: 13,5 km/l dichiarati.

Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 turbo 2WD aut. Instyle - 33.030 euro La Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 turbo 2WD aut. Instyle è una SUV compatta giapponese adatta agli anziani che non percorrono molti chilometri. I consumi della crossover nipponica sono piuttosto alti…

Opel Mokka X 1.4 T 140 CV 4x2 aut. Innovation - 27.350 euro La Opel Mokka X 1.4 T 140 CV 4×2 aut. Innovation è una piccola SUV tedesca adatta agli anziani che vogliono approfittare di sconti importanti: stiamo infatti parlando di un modello che abbandonerà presto le scene. Il motore è un 1.4 turbo benzina da 140 CV e 200 Nm di coppia.

Renault Scénic TCe 140 CV EDC Sport Edition2 - 29.850 euro La Renault Scénic Tce 140 CV EDC Sport Edition2 è una monovolume francese rivolta agli anziani che amano il design ricercato. Il motore è un 1.3 turbo benzina TCe da 140 CV e 240 Nm di coppia.

Toyota Land Cruiser 3p. Lounge+ - 55.150 euro La Toyota Land Cruiser 3p. Lounge+ è una fuoristrada (non una SUV compatta, attenzione) giapponese a trazione integrale permanente adatta agli anziani che amano l’off-road ma non possono rinunciare al comfort su asfalto: non aspettatevi una Sport Utility, nelle curve resta un veicolo goffo e pesante. La proposta più cara tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto è spinta da un motore dalla cilindrata elevata (una cattiva notizia per chi vuole risparmiare sull’assicurazione RC Auto) in grado di offrire una spinta corposa ai bassi regimi. Poco convincente lo spazio a disposizione delle gambe di chi si accomoda dietro.

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 150 CV Business - 35.050 euro La Volkswagen Tiguan 1.5 TSI 150 CV Business è una SUV compatta tedesca adatta agli anziani che cercano un bagagliaio ampio e sfruttabile (fino a 1.655 litri). Non eccezionale, invece, lo spazio a disposizione della testa dei passeggeri posteriori più alti.