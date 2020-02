Auto per neopatentati 2020: l’elenco

Le auto guidabili dai neopatentati sono molte: tutte quelle che hanno una potenza non superiore a 70 kW (95 CV) e un rapporto potenza/tara non superiore a 55 kW/tonnellata (limitazione che non si applica a chi trasporta una persona invalida).

Esistono però alcune auto ecologiche con più di 95 cavalli guidabili da chi ha conseguito la licenza di guida da meno di un anno. Il motivo? La voce P2 della carta di circolazione. Sulle ibride indica solo la potenza generata dal motore termico mentre sulle elettriche quella erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti.

Di seguito troverete una guida completa e aggiornata al 2020 di tutte le auto per neopatentati: l’elenco delle vetture che possono essere guidate da chi è fresco di patente.