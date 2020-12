Auto low cost: dieci proposte nuove

L’elenco delle dieci macchine low-cost più interessanti del listino comprende soprattutto veicoli italiani (SPOILER: c’è anche un modello del gruppo FCA , una Fiat per l’esattezza) e giapponesi appartenenti al segmento delle piccole SUV, anche se non mancano mezzi di altre nazioni e di altre categorie. Di seguito troverete una breve descrizione e i prezzi di queste vetture.

In questa guida all’acquisto troverete dieci valide proposte lowcost (filosofia presente da tempo sui voli ) nuove che costano meno di 35.000 euro. Modelli ideali per chi vuole una macchina estremamente razionale.

La Dacia Duster 1.0 TCe Access – versione base della seconda generazione della SUV compatta low cost rumena – è una crossover essenziale: le finiture non sono il massimo e il climatizzatore non è disponibile neanche come optional.

Evo Electric - 32.340 euro

La Evo Electric è una piccola SUV elettrica low-cost che, come la DR, ripropone la formula della partnership Cina/Molise: non è altro che la gemella della XEV iEV7S. Migliorabili l’agilità nelle curve (le batterie pesano) e il comfort (fruscii aerodinamici).

La proposta più costosa tra quelle presenti in questa guida all’acquisto beneficia del massimo degli incentivi (10.000 euro di sconto in caso di rottamazione) e monta un motore elettrico da 116 CV brioso e – come su tutte le vetture a emissioni zero – corposo ai bassi regimi.