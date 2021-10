Dieci auto leggere

In questa guida all’acquisto troverete dieci auto nuove leggere e briose per tutti i gusti e tutte le tasche. L’elenco è composto soprattutto da vetture francesi e da veicoli appartenenti al segmento delle piccole , anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie.

Le auto leggere di una volta sono sparite dai listini per motivi di sicurezza ma è ancora possibile trovare in commercio modelli poco pesanti caratterizzati da un comportamento stradale agile nelle curve e da consumi non esagerati.

La pepata “segmento A” dello Scorpione presenta qualche imprecisione nelle finiture delle zone più nascoste dell’abitacolo e non è l’ideale per chi cerca la praticità: i passeggeri posteriori hanno pochi centimetri a disposizione delle spalle e delle gambe e il bagagliaio è piccino.

Alpine A110 Légende - 63.450 euro

La Alpine A110 Légende è la proposta più costosa, più esclusiva e più cattiva presente in questa guida all’acquisto. La supercar francese a trazione posteriore è spinta da un motore 1.8 – una cilindrata elevata se paragonata agli altri modelli presenti in questa lista – turbo benzina ricco di cavalli (252) e di coppia montato in posizione centrale/posteriore abbinato a un ottimo cambio automatico (doppia frizione) a sette rapporti. Tanto piacere di guida, consumi altini e pochi ADAS: l’avviso di cambio corsia, il cruise control adattivo e il riconoscimento dei segnali stradali non si possono avere neanche pagando (e considerando la tipologia di vettura è anche meglio così).

Una coupé perfetta per chi vuole il massimo divertimento (“0-100” in 4,5 secondi) ma che sa anche essere sorprendentemente silenziosa se guidata in modo tranquillo. Un mezzo perfetto per i single o le coppie che non hanno particolari esigenze di spazio: due posti secchi (ma i centimetri in larghezza non mancano), due porte e forme sensuali che penalizzano la visibilità e lo spazio a disposizione della testa dei più alti.