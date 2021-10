In questa guida all’acquisto troverete dieci auto per l’inverno per tutti i gusti e tutte le tasche. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche e da SUV compatte , anche se non mancano proposte di altri segmenti provenienti da altre nazioni.

Il listino è pieno di auto adatte all’ inverno : mezzi a trazione integrale caratterizzati da un’ottima tenuta di strada su superfici a scarsa aderenza (a patto che siano equipaggiati con pneumatici invernali) e in grado di divertire con prestazioni elevate e/o con un comportamento eccezionale in off-road.

La versione più brutale della settima generazione della serie 3 è una berlina tedesca spinta da un motore 3.0 turbo benzina a sei cilindri in linea da 510 CV. Non eccezionale lo spazio per la testa di chi si accomoda dietro.

Mostruosa in pista, efficace su strada: la BMW M3 Competition xDrive è perfetta per chi vuole la massima sportività in qualsiasi condizione climatica.

Avete bisogno di un mezzo versatile per l’ inverno ma non avete un grosso budget a disposizione? Il nostro consiglio è di prendere in considerazione la Dacia Duster 1.5 Blue dCi 4×4 Presige DP .

La proposta più accessibile tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto (nonché l’unica guidabile anche dai neopatentati ) è una “segmento A” agile nel traffico e sulle mulattiere piccola fuori e dentro: il divano è un po’ stretto e i passeggeri posteriori non hanno molti centimetri a disposizione delle gambe.

Quando si parla di auto adatte all’inverno è impossibile non citare il Pandino: la Fiat Panda Cross 0.9 TwinAir Turbo – variante della terza generazione della citycar torinese che strizza l’occhio al mondo delle SUV – ospita sotto il cofano un motore 0.9 bicilindrico turbo benzina TwinAir da 85 CV un po’ rumorosetto e non molto vivace (“0-100” in 12,7 secondi) ma in grado di portarvi dappertutto.

Land Rover Range Rover Sport SVR Carbon Edition – 157.700 euro

Pr chi ama esagerare sempre e comunque: in inverno, in primavera, in estate, in autunno, con la pioggia, sotto il sole e sulla neve. La Land Rover Range Rover Sport SVR Carbon Edition non è solo la variante più cattiva della grande SUV britannica ma anche un mezzo estremo nel lusso e nel look destinato a chi detesta l’understatement.

La proposta più costosa tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto – velocissima in rettilineo, devastante in off-road ma non molto agile nelle curve per via del peso elevato – condivide il pianale con la Discovery e la Range Rover ed è spinta da 575 CV offerti da un pazzesco motore 5.0 V8 sovralimentato (compressore volumetrico). Un mostro di potenza che non trascura il comfort: nei lunghi viaggi sa essere infatti incredibilmente comoda e può inoltre vantare un divano posteriore ampio e un bagagliaio immenso.