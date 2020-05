Le auto ibride sono sempre più richieste in Italia (quota di mercato del 10,8% nei primi quattro mesi del 2020 contro il 6,4% del 2019): merito soprattutto dell’arrivo in listino di numerose proposte economiche a doppia alimentazione termica/elettrica dotate della tecnologia mild hybrid (ibride leggere meno sofisticate delle full, meno efficienti ma anche meno costose da acquistare).

Caratterizzata da un abitacolo spazioso per le spalle dei passeggeri posteriori e da un bagagliaio ampio, monta un motore in grado di offrire una spinta corposa ai bassi regimi.

La Lancia Ypsilon 1.0 Hybrid Silver è l’ auto ibrida più economica in commercio in Italia .

La Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid Easy – l’ auto ibrida più costosa tra quelle analizzate in questa guida all’acquisto – è una piccola SUV mild hybrid turbo benzina giapponese spinta da un motore ricco di cavalli (129) e di coppia (235 Nm) ma non molto virtuoso quando si parla di consumi.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active – 21.350 euro

La Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active non è solo l’unica auto “ibrida vera” (cioè full) presente in questa guida all’acquisto ma è anche, a nostro avviso, la migliore proposta per chi desidera un’auto a doppia alimentazione termica/elettrica e non vuole spendere cifre esagerate.

La piccola ibrida benzina giapponese è l’unica vettura di questa lista dotata di cambio automatico ed è difficile trovare in commercio rivali che bevono meno carburante.