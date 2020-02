Auto economiche 2020: 2 proposte sotto i 10.000 euro

Le auto economiche non sono più quelle di una volta: fino a qualche anno fa si trovavano abbastanza facilmente in listino veicoli nuovi con un prezzo inferiore a 10.000 euro mentre nel 2018 – per via dell’inflazione e dell’innovazione tecnologica che ha portato veicoli più evoluti, più ecologici e più sicuri ma anche più costosi – le vetture di questo tipo erano solo cinque.