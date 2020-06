Le auto sportive non piacciono più come un tempo: ai clienti (che preferiscono le SUV) e alle Case (le vetture più potenti alzano la media delle emissioni di CO2). In questa guida all’acquisto abbiamo analizzato dieci auto che meriterebbero una versione sportiva: 10 vetture molto amate a cui manca una variante “pepata”. Scopriamole insieme.

Citroën C3 Racing Sappiamo che Citroën ha abbandonato il WRC ma stiamo pur sempre parlando del marchio che ha vinto più rally iridati. Perché quindi non creare una versione della C3 realizzata da Citroën Racing? Magari spinta dal 1.6 turbo benzina già visto sulla DS3 Racing e attualmente presente (seppur in versione depotenziata) sulla C5 Aircross.

Fiat Panda 135 HP Una variante pimpante della Fiat Panda manca a molti: l’erede della mitica 100 HP potrebbe chiamarsi 135 HP e montare il 1.4 turbo benzina T-Jet della Abarth 595 depotenziato a 135 CV come sulla prima 500 moderna dello Scorpione.

Ford EcoSport Raptor La Ford EcoSport sta per andare in pensione ma potrebbe chiudere la carriera con una versione Raptor grintosa (perché non mettere ad esempio il motore 1.0 EcoBoost turbo tre cilindri mild hybrid benzina della Puma?) ed efficace in off-road (look da fuoristrada e la trazione integrale, comparsa per breve tempo – nel biennio 2018/2019 – nella gamma della piccola SUV statunitense).

Jeep Compass SRT Nella gamma Jeep Compass manca una versione più sportiva della S: si potrebbe ad esempio lanciare una variante con un look ancora più aggressivo, con l’assetto ribassato e con il motore 1.3 turbo benzina T4 da 180 CV già visto sulla “cugina” Renegade.

Lancia Ypsilon S MomoDesign Tra il 2013 e il 2015 l’allestimento S MomoDesign ha portato un look più maschile alla Lancia Ypsilon. Si potrebbe riproporre questa formula aggiungendo un motore più vivace come ad esempio il 1.4 turbo benzina T-Jet da 120 CV della Fiat Tipo.

Peugeot 108 GT Line La Peugeot 108 GT Line è già stata presente in listino tra il 2017 e il 2019. Noi riproporremmo questa variante ma con un motore più potente come il 1.2 turbo tre cilindri benzina PureTech da 102 CV della 2008. Tanti cavalli e peso contenuto: l’ideale per divertirsi…

Renault Zoe RS La Renault Zoe RS – una variante sportiva della piccola elettrica francese realizzata in collaborazione con Renault Sport – è quello che manca a una Casa che sta puntando molto sulle vetture a emissioni zero.

Toyota RAV4 GR Sport Realizzare una Toyota RAV4 GR Sport senza cambiare motore ma semplicemente regalando un look più aggressivo alla SUV media giapponese significherebbe riproporre quanto già fatto sulla Corolla.

Volkswagen e-up! GTI Divertimento e rispetto per l’ambiente: tutto in una sola auto. La Volkswagen e-up! GTI – variante più grintosa della citycar elettrica tedesca caratterizzata da un look identico a quello della up! GTI a benzina – potrebbe conquistare giovani automobilisti attenti all’ecologia.