Dieci auto per l’autostrada

Quali caratteristiche deve possedere un’auto per essere adatta all’autostrada? Essere comoda, garantire bassi consumi alle alte velocità e – soprattutto – percorrere tanti chilometri con un pieno di carburante in modo da ridurre il più possibile le soste dal benzinaio. In questa guida all’acquisto troverete dieci auto adatte all’autostrada per tutti i gusti e tutte le tasche. L’elenco è composto soprattutto da vetture tedesche e da SUV medie, anche se non mancano proposte di altri segmenti e di altre nazioni.

Audi A4 allroad 40 TDI Identity Contrast – 58.100 euro Non fatevi ingannare dal look che strizza l’occhio al mondo delle SUV e dalla trazione integrale (un plus da non sottovalutare in autostrada quando il clima è inclemente): l’Audi A4 allroad 40 TDI Identity Contrast è un’auto perfetta per i macinatori di chilometri su asfalto. La variante “offroad” della quinta generazione della A4 Avant – la proposta più cara tra quelle presenti in questa guida all’acquisto – è una station wagon tedesca spinta da un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid TDI da 204 CV.

BMW 420d 48V Coupé Sport – 52.500 euro Percorrete molti chilometri in autostrada ma non potete rinunciare al piacere di una sportiva a trazione posteriore? La BMW 420d 48V Coupé Sport può essere l’auto che fa per voi. La seconda generazione dell’ingombrante, 4,77 metri di lunghezza, coupé bavarese (sviluppata sullo stesso pianale della serie 3) non è l’ideale per chi ha bisogno di praticità – solo 4 posti, niente porte posteriori e pochi centimetri a disposizione della testa di chi si accomoda dietro – ma si riscatta con un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid da 190 CV silenzioso e vivace.

Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 Shine Pack – 36.900 euro Passate le giornate in autostrada? Avete una famiglia numerosa o, più semplicemente, avete bisogno di tanto spazio? La Citroën Grand C4 SpaceTourer BlueHDi 130 Shine Pack è stata creata per soddisfare le vostre esigenze. La monovolume francese – spinta da un motore 1.5 turbodiesel BlueHDi da 131 CV – offre sette posti e un bagagliaio immenso.

Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige DP – 21.300 euro I macinatori di chilometri che non hanno un grosso budget a disposizione possono optare per la Dacia Duster 1.5 Blue dCi Prestige DP: la seconda generazione della SUV compatta low-cost rumena è la proposta più accessibile tra quelle presenti in questa guida all’acquisto ma può vantare una ricca dotazione di serie. Comoda in autostrada e con qualche imprecisione di troppo per quanto riguarda le finiture, ospita sotto il cofano un motore 1.5 turbodiesel Blue dCi da 116 CV.

Fiat 500L Wagon 1.3 MJT Business – 23.600 euro Chi va piano va sano e va lontano: la Fiat 500L Wagon 1.3 MJT Business non è un fulmine di guerra ma offre un eccellente comportamento stradale e macina chilometri senza difficoltà. La monovolume piemontese è spinta da un motore 1.3 turbodiesel MJT (una cilindrata contenuta che consente di risparmiare sull’assicurazione RC Auto) un po’ rumoroso a freddo, poco potente – 95 CV – e abbinato a un cambio manuale a cinque marce che avrebbe bisogno di un sesto rapporto per bere meno in autostrada. Capitolo praticità: i passeggeri posteriori hanno tanto spazio a disposizione nella zona della testa ma il divano è un po’ strettino e la terza fila di sedili (optional) è adatta solo a dei bambini.

Mercedes C 200 d Mild hybrid Premium – 55.014 euro

Consumi ridotti all’osso (22,7 km/l) e un motore 2.0 turbodiesel mild hybrid da 163 CV abbinato a un eccellente cambio automatico (convertitore di coppia) a nove rapporti. Sono questi i punti di forza della Mercedes C 200 d Mild hybrid Premium: la quinta generazione della berlina della Stella è nata per l’autostrada.

Renault Arkana Hybrid R.S. Line – 33.650 euro Non di sola autostrada vive l’automobilista: per chi si ritrova anche a dover gestire anche il traffico nelle città la soluzione può essere la Renault Arkana Hybrid R.S. Line. La SUV media francese – costruita con cura ma con una dotazione di serie poco personalizzabile – è spinta da un motore 1.6 ibrido benzina da 145 CV povero di coppia ma adatto a chi pensa che presto le amministrazioni locali bloccheranno anche i diesel mild hybrid.

Toyota RAV4 Lounge – 44.850 euro Percorrete tanti chilometri in autostrada ma non solo? Non vi fidate a comprare un diesel (anche mild hybrid) per paura di possibili blocchi del traffico in futuro? Avete bisogno di spazio? Prendete in considerazione la Toyota RAV4 Lounge. La quinta generazione della SUV media giapponese condivide il pianale con la Suzuki Across e ospita sotto il cofano un motore potente (218 CV) dalla cilindrata “impegnativa”: si tratta infatti di un 2.5 ibrido benzina.

Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV R-Line – 34.400 euro Per chi viaggia spesso in autostrada e vuole rimanere sul classico la Volkswagen Golf 2.0 TDI 150 CV R-Line resta la scelta migliore. L’ottava generazione della compatta tedesca – sviluppata sullo stesso pianale di Audi A3 e Seat Leon – può vantare dimensioni esterne contenute (4,28 metri di lunghezza) ma anche un bagagliaio non eccezionale. Il motore? Un 2.0 turbodiesel TDI da 150 CV.