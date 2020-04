Auto a 7 posti economiche: quale scegliere

Non è facile trovare auto a 7 posti economiche nuove (specialmente se non si considerano le multispazio, in quanto derivate da veicoli commerciali): il listino offre poche proposte sotto i 30.000 euro rivolte alle famiglie numerose dotate di un budget ridotto.

Di seguito troverete dieci vetture con sette posti di serie a meno di 40.000 euro: l’elenco comprende monovolume e SUV medie benzina, diesel o ibride provenienti soprattutto da Germania, Giappone e Francia, anche se non mancano proposte di altre nazioni. Scopriamole insieme nel dettaglio.