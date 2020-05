L’ elenco delle dieci auto a trazione integrale più economiche in commercio comprende soprattutto vetture giapponesi e modelli appartenenti al segmento delle piccole SUV , anche se non mancano veicoli di altre categorie provenienti da altre nazioni.

In questa guida all’acquisto troverete dieci valide proposte 4×4 che costano meno di 25.000 euro.

Le auto a trazione integrale sono molto amate da chi cerca mezzi in grado di affrontare percorsi in fuoristrada . Il listino è ricco di proposte economiche adatte a tutti i gusti e tutte le tasche.

La Dacia Duster 1.5 Blue dCi 4×4 Essential è, secondo noi, la migliore proposta per chi cerca un’ auto a trazione integrale economica .

Fiat Panda Cross – 19.100 euro

La Fiat Panda Cross è una variante della Panda 4×4 caratterizzata da un look ancora più off-road e da una dotazione di serie ricchissima. Non eccezionale, come sulla “cugina”, lo spazio a disposizione delle spalle di chi si accomoda dietro.

Questa versione particolare della citycar piemontese costruita sulla stessa piattaforma della 500 è l’unica auto a trazione integrale economica guidabile dai neopatentati.