Audi RS 3 Sportback: modello, prezzo, dotazione e foto

In questa guida all’acquisto dell’ Audi RS 3 Sportback – da noi testata in modo approfondito lo scorso anno – vi mostreremo nel dettaglio il listino della brutale “segmento C” di Ingolstadt: prezzo , motore, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Audi RS 3 Sportback: le caratteristiche principali

L’Audi RS 3 Sportback è una “segmento C” sportiva a cinque porte rivolta a chi vuole il massimo divertimento: un mezzo in grado di offrire il massimo piacere di guida in pista senza rinunciare alla fruibilità nell’uso quotidiano. La compatta a trazione integrale di Ingolstadt regala le cose migliori nel misto veloce ed è impreziosita dalla tecnologia RS torque splitter: una modalità di guida che favorisce i drift controllati gestita da due frizioni elettroidrauliche a lamelle, una per ciascun semiasse posteriore. In curva il sistema ripartisce la coppia tra le ruote dietro incrementando la spinta su quella con maggiore aderenza favorendo il sovrasterzo mentre in rettilineo la coppia viene indirizzata a entrambe in egual misura.