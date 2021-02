Audi Q5: modelli, prezzi, dotazioni e foto

In queste due guide all’acquisto – una relativa alla versione “normale”(una delle migliori proposte del segmento) e l’altra alla variante filante Sportback – vi mostreremo nel dettaglio tutte le versioni presenti in listino della crossover dei quattro anelli: prezzi, motori, accessori, pregi, difetti e chi più ne ha più ne metta.

Audi Q5: le caratteristiche principali

La seconda generazione dell’Audi Q5 – nata nel 2016 e sottoposta a un restyling nel 2020 – è una Sport Utility media disponibile a trazione anteriore o integrale non troppo ingombrante (4,68 metri di lunghezza) contraddistinta da finiture molto curate.

Alti e bassi alla voce praticità: se è vero che i passeggeri posteriori hanno tanti centimetri a disposizione della testa è altrettanto vero che lo spazio nella zona delle spalle e delle gambe non è molto. Il bagagliaio non è molto ampio in configurazione a cinque posti ma si riscatta quando si abbattono i sedili dietro.